Tras los casos de pederastia religiosa en Colombia

Cuando el periodista paisa Juan Pablo Barrientos vio la película ‘Spotlight’, inspirada en una sonada investigación sobre pederastia en la Iglesia católica del diario ‘The Boston Globe’, se encontró con un detalle que llamó mucho su atención.



“En los créditos aparecían los nombres de 206 ciudades: 105 estadounidenses y 101 del resto del mundo. Y decía la película que en estos lugares se habían presentado denuncias similares de abuso sexual a menores, y la única de Colombia era Medellín”, anota Barrientos.

Esa fue la semilla de su libro ‘Dejad que los niños vengan a mí’, que culmina un proceso de investigación, que el periodista reveló en 2018 y que fue reconocido con el Premio Simón Bolívar a mejor investigación radial ese mismo año. El libro incluye nuevos casos que ha reunido el autor. La publicación recoge la historia de 18 sacerdotes denunciados y 28 presuntas víctimas, que permiten ver diferentes ángulos de este fenómeno que se ha dado a nivel mundial.

Barrientos consigna en estas páginas el actuar de la institución eclesiástica, los relatos de las personas que acusan a los miembros de la Iglesia de violencia sexual y lo que hace el Estado colombiano frente a estos asuntos.



Cuenta que comenzó a ‘halar la pita’ a través de los directorios telefónicos de la arquidiócesis de Medellín, en donde revisó cuáles eran los sacerdotes que en los últimos años no habían tenido nombramientos en la institución.



“Esta investigación me llevó a 17 nombres, que fue la primera parte que publiqué el año pasado y que me lo confirmó el mismo arzobispo de Medellín”, explica el periodista, quien siguió indagando, y en septiembre del 2018 ya tenía conocimiento de al menos 45 casos.

El libro está estructurado con “dos casos que han sido condenados, uno que ha sido absuelto, un capítulo para hablar de las arquidiócesis en Colombia y otras historias que representan el dolor de las víctimas”, dice.



Además de tener siete capítulos, un número simbólico en la religión católica (entre otros porque, dice la Biblia, que Dios hizo el mundo en siete días y al séptimo descansó), llama la atención que tanto el título como los capítulos llevan nombres alegóricos, desde el mismo versículo bíblico del nuevo testamento que le da título al libro hasta otros como ‘Este es el cordero de Dios’ o ‘Por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa’.



“Son crímenes que pasan al interior de la Iglesia católica y quería apegarme a la misma simbología que ellos utilizan, a los textos del evangelio y a las frases que utilizan, para decirles que lo que están haciendo no está bien. Incluso la idea original que tuve era de 20 capítulos, y con la editorial acordamos jugar con el 7, que es el número perfecto”, explica.

Barrientos quiere enviar con su libro un mensaje que refleje que tanto la Iglesia como la justicia colombiana y la sociedad deben entender que “el derecho canónico no puede estar por encima del derecho civil”.



“La Iglesia no se puede seguir basando en un derecho donde la mayoría de artículos ya han sido declarados inasequibles, no puede seguir escondiendo denuncias, y además los casos de abuso sexual no deberían prescribir”, concluye.



