Marysa Janssen es una holandesa que después de muchos años debe regresar a Palomino, en La Guajira, a cumplir la última voluntad de su papá, Mafred Janssen, quien antes de morir le pide que entierre sus cenizas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa, junto a un río sagrado.



Marysa protagoniza, junto con Jacinto Daza –campesino y guía oriundo de la zona–, la novela Madre Sierra, que Juan Martín Fierro acaba de poner en las librerías del país y le tomó seis años de escritura.



Aunque Fierro –abogado y escritor– se declara más citadino y poco amante del montañismo, tuvo hace pocos años una experiencia que le “cambió la vida”: un paseo a pie por la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Mucha gente dice haber tenido momentos de epifanía, revelación o conexión con algo metafísico o espiritual en ciertos lugares. Bueno, pues eso fue lo que me pasó a mí en la Sierra. Conecté muy profundo conmigo mismo y con lo que estaba alrededor. La fuerza natural de la Sierra fue la que me empujó a contar esta historia. Escribir esta novela me enseñó que caminar es como meditar”, cuenta.



Tal vez, el padre de Marysa, la protagonista del libro, haya sentido algo similar. El holandés, un anciano que solía pasar largas temporadas en la Sierra, había sido expulsado por los paramilitares que controlan la zona y acude a su hija para cumplir ese último deseo.



La caminata de Marysa, bajo la guía de Jacinto, dará pie al nacimiento de una entrañable amistad que le permite retratar –como anota su creador– “el contraste entre su fuerza natural y ancestral, de abrumadora belleza, y la cruda y violenta realidad que asedia a sus habitantes”.

El libro de Fierro es publicado por Seix Barral. Foto: archivo particular

Usted fijó desde hace un tiempo su residencia en la Costa. ¿Esto influyó para la novela?



Definitivamente. Una cosa es narrar el Caribe desde Bogotá, y otra muy distinta, vivirlo para narrarlo. Aunque ya había hecho varios viajes a la Sierra antes de radicarme en Santa Marta, estar aquí me permitió enriquecer mucho más el manuscrito en la recta final del libro. Por lo demás, siempre lo he dicho, pertenezco al Caribe aunque haya nacido en Bogotá.



¿Cómo surgieron Marysa y Jacinto?



Un amigo guía llamado Calixto Teherán, que vive en Palomino, me contó la historia de una mujer holandesa que llegó a ese pueblo costero buscando a un mamo de la Sierra para curarse de una grave enfermedad. No trasladé ese relato a la novela, pero sí me vino a la cabeza la idea de una mujer holandesa que llega a la Sierra buscando otro tipo de sanación, y que además viene con la misión de enterrar las cenizas de su papá junto a un río sagrado en lo alto de esa montaña. Así nació Marysa. En cuanto a Jacinto, es un personaje casi calcado a Calixto, amigo y maestro que me llevó a caminar por la Sierra mientras escribía la novela.

Juan Martín Fierro, abogado y periodista. Foto: cortesía del autor

Precisamente usted anota que se identifica mucho con Marysa, ¿cierto?



Sin proponérmelo, ella terminó siendo protagonista de la novela. Me identifiqué mucho con ella porque también he caminado la Sierra con un tremendo desamor doliéndome, y con un desasosiego que no supe cómo lidiar en ningún bar de ninguna ciudad. Como ella, yo también llegué a las faldas de la Sierra atemorizado pero convencido de estar en el lugar indicado, y caminé paso a paso, día a día, abierto a lo que me dijera la montaña.



¿Cómo estuvo presente Calixto Teherán, y otros personajes reales, en la novela?



Con Calixto descubrí la Sierra en varios viajes, entre 2016 y 2022. Él tiene una mirada poética y profunda de lo natural y es, además, un curtido caminante que conoce bien los senderos de la vertiente norte. También me rondó, en algunos apartes, la visión imaginaria de los rostros de las víctimas de la guerra paramilitar que se libró allí a comienzos de la década del 2000, en uno de los peores capítulos de violencia en la historia del Caribe colombiano.



¿Qué escritor le gustaría que la leyera?



Wade Davis, admiro mucho su trabajo. Además, en El río dedicó un capítulo a la Sierra titulado Las montañas del Hermano Mayor. También Bernardo Valderrama, el arquitecto y escritor que hizo parte de la comisión que descubrió Ciudad Perdida, en 1976. El gran jaguar es para mí como una especie de Ilíada precolombina y una de las novelas indigenistas mejor logradas en lengua española. Es como leer Avatar, pero en una versión del siglo XIV en territorio tayrona. Por último, Rebecca Solnit, sería un honor.

¿Por qué cree que vale la pena leer el libro?



Madre Sierra es una historia que sumerge al lector en la experiencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, poniéndola a ella, con sus paisajes deslumbrantes y su compleja realidad social, como protagonista principal. Otro de los ejes principales es la acción física de caminar, y es por eso que los personajes están caminando todo el tiempo, cada uno en función de sus objetivos terrenales o espirituales, lícitos o ilícitos. La Sierra, como escenario e incluso como personaje literario, tiene aún muchas historias por contar. Creo que la literatura colombiana sigue en deuda con ella.



¿Cuáles fueron sus libros de cabecera durante su escritura?



La lista es larga porque, además del trabajo de campo, esta novela exigió mucha investigación etnográfica, periodística, botánica y antropológica. Pero ahora mismo se me vienen a la mente Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, de Élisée Reclus, un libro bellísimo escrito por un geólogo anarquista francés que se metió a la Sierra a mediados del siglo XIX con la idea de fundar allí una comuna; El gran jaguar, la extraordinaria novela prehispánica de Bernardo Valderrama que recrea con una imaginación y clarividencia asombrosas lo que pudo ser la vida de los tayronas antes de la llegada de los españoles; El libro tibetano de la vida y la muerte, de Sogyal Rinpoche, porque de alguna forma quería escribir una novela en la que un personaje nos enseñara a entender la muerte como parte de la vida, y no como un desenlace fatal casi siempre asociado a violencia, enfermedad o apego. También leí mucho sobre lo que significa la acción física de caminar y la manera en la que nos conecta con nosotros mismos y con la naturaleza, en textos maravillosos de Rebecca Solnit y David Le Breton; y claro, cómo no, volví a Cien años de Soledad, que fue el primer libro que me informó sobre la existencia de la Sierra, ese lugar inhóspito habitado por fieras que fue atravesado en una caminata de 26 meses por José Arcadio Buendía y su gente buscando la salida al mar. Fueron tales las penurias de esa travesía que Buendía prefirió fundar Macondo a las faldas de la Sierra para no tener que devolverse. Por último, destacaría El indio interior, un precioso libro biográfico escrito por Silfo Cifuentes, un artista plástico que nació en Palmira, Valle del Cauca, pero que vivió más de cuarenta años con los indígenas koguis de la Sierra.

¿Tenía alguna rutina?



No veo el escribir como una rutina, pero sí como un deber cuando uno siente la necesidad de hacerlo, sin importar la hora y el lugar.



¿Cómo se imagina esta novela en el cine?



No tengo la menor idea. Yo ya hice mi parte escribiéndola. Habría que esperar a que algún cineasta la lea y la imagine con esa intención. Pero confieso que me encantaría que la dirigiera una mujer.



¿Con quién estaba cuando le dieron el primer ejemplar de la novela?



Compartí el primer ejemplar que me dieron con mi papá. A él le debo mi temprana devoción por los libros y por la literatura. Tenerlo cerca cuando la novela salió a la venta fue muy emocionante para ambos.