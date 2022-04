Desde hace muchos años, el periodista y escritor Juan Gossain se ha ganado el apelativo del “pastor” del español. Y así como el ovejero que cuida con celo de su rebaño, Gossain lo ha hecho con el español, desde distintos escenarios: la novela, el periodismo y como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, que lo acaba de designar miembro de número. Un reconocimiento que él recibe “con júbilo en el corazón y el alma llena de gozo”.

“Empecé a escribir mi discurso de ingreso a la Academia y no pude continuar: me vino a la memoria la evocación de mi padre, emigrante libanés que no hablaba la lengua castellana, en San Bernardo del Viento, sentado en un taburete de cuero, leyendo el diccionario para aprenderse el significado de las palabras. Ahora su hijo ingresa como miembro de número, y con silla propia, en la Academia Colombiana de la Lengua y como miembro correspondiente de la Real Academia Española. Eso me inundó alma y corazón”, comenta.



(Lea además: Las disparatadas historias del vecino del autor del ‘Quijote’)



Gossain entra ahora a ocupar la silla ‘Rr’, con derecho a intervenir en las decisiones de la Academia Colombiana. “Seré un compañero y colega de los académicos que tanto admiro. Podré participar de sus deliberaciones, por derecho propio, y exponer mis ideas sobre el idioma”, explica.

Justamente acabamos de celebrar el Día del Idioma. Para usted, ¿cuál es hoy el “parte médico del español”?



No creo que su situación sea trágica, pero sí merece cuidado y atención. El imperio de las nuevas tecnologías está invadiendo el idioma y alterándolo. ¿O acaso ustedes no han visto el nuevo lenguaje que los jóvenes escriben por internet, y en el cual el relativo que ha sido reemplazado por k y “te quiero mucho” ahora es tqm?



¿Este honor ratifica que valió la pena apostarles a las palabras desde esos años, cuando su padre se encariñó con el diccionario y usted quedó picado por ese curioso libro?



¿Que si valió la pena? Por Dios Santísimo. Descubrir el lenguaje, meterme en sus entrañas, investigarlo, acosarlo, disfrutarlo es lo más importante que me ha pasado en la vida. Y lo más valioso. Siempre he dicho, y repetido, que el lenguaje es el juguete más maravilloso que existe.

La gramática y la ortografía han sido el ‘coco’ en los colegios. ¿Cómo perdió el susto a escribir?



Para mí, no. La gramática y la ortografía no fueron el coco que me asustaba, sino la muchacha bella que me sonreía y me coqueteaba. Me encantaron siempre. Y satisfacían todas mis curiosidades, ya que siempre he sido tan inquieto y preguntón: si vaca se escribe con v corta, ¿entonces cuál es esa baca que se escribe con b larga? ¿Cuándo se debe decir hubo y cuándo hubieron?



Estamos celebrando la fiesta anual más importante de los libros y la literatura. ¿Por qué leer?



Por eso que acabo de decir, precisamente: para encontrar en los libros las respuestas a esas inquietudes, pero, además, para recorrer mundos nuevos, para ver otra clase de gentes, para conocer lo desconocido.



(Le puede interesar: ‘¿Y qué es la vaina suya con esta entrevista?’: Juan Gossain)



Usted ha dicho que desde hace mucho se dedicó a releer sus libros entrañables. ¿Qué anda leyendo por estos días?



Yo no dije que desde hace mucho. Dije que aproveché la pandemia, y el encierro obligatorio que ella nos impuso, para dedicarme a releer los libros que más me gustaron, me emocionaron, me impactaron o me estremecieron desde que los leí por primera vez. Eso es lo que hecho. Y ando leyendo, precisamente, las obras del griego Sófocles, que –en mi humilde opinión– es el escritor que más ha comprendido en el mundo entero los recovecos del alma humana. Y a Shakespeare, que es su heredero, y a don Miguel de Cervantes, el genio más grande que ha producido la literatura de la lengua castellana. Y me alegra haber comprobado que me siguen gustando tanto como aquella vez.