Juan Gabriel Vásquez gana premio Biblioteca de Narrativa Colombiana

Según el jurado, el libro es un conjunto de narraciones "escritas de modos deslumbrantes y capaces de condensar mundos enteros con gran sutileza".



"Se trata de una excepcional colección de relatos, muy bien entretejidos, en la tradición de Dublineses de Joyce, que se pueden leer uno a uno de un tirón o como conjunto pleno de sentido, como una colección de canciones o como una melodía de fondo", señaló el jurado, presidido por el escritor español Javier Cercas, en su acta.

Agregó: "Son relatos de una gran variedad de registros pero al mismo tiempo unidos por determinados elementos comunes, el principal de los cuales tal vez sea la perduración de la violencia del pasado en el presente, la indagación de la culpa que no consigue resolverse del todo".



Como finalistas de la sexta edición del premio impulsado por la Universidad EAFIT, entre otras entidades, también estaban 'A donde nadie me espere', de Piedad Bonnett, y 'Guayacanal', de William Ospina.



En el acta que fue leída durante la ceremonia de entrega del premio en Medellín, el jurado -conformado también por Ricardo Silva Romero, Jerónimo Pizarro, Ana María Arango y Juan Camilo Suárez- valoró además que cada una de las narraciones de ‘Canciones para el incendio’ contiene "alguna epifanía sobre la realidad colombiana".



"Se trata no sólo de una reivindicación de su género, sino, probablemente, de un hito en el marco de la cuentística del país", apostilló el jurado.



Al recibir el premio, Vásquez (Bogotá, 1973) valoró el trabajo de Bonnett y Ospina, cuyos libros "son lo contrario de la letra muerta, son cuerpos vivos en la literatura colombiana y hacen en ella lo que hace toda gran literatura: iluminar rincones oscuros de nuestra experiencia, mostrarnos nuestro lugar en el mundo".



Como ganador, el escritor bogotano, que en 2011 recibió el Premio Alfaguara de Novela por ‘El ruido de las cosas al caer’, recibirá 40 millones de pesos y una obra del artista plástico Hugo Zapata.



En las otras ediciones, los ganadores fueron Juan Esteban Constaín con ‘El hombre que no fue jueves’ en 2014; Andrés Felipe Solano con ‘Corea’ en 2015, Patricia Engel con ‘Vida’ en 2016, Pilar Quintana con ‘La perra’ en 2017 y Ricardo Silva Romero con ‘Cómo perderlo todo’ en 2018.