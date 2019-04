Juan G. Vásquez, entre los seis finalistas al Man Booker International

La organización del Man Booker International Prize, uno de los galardones más importantes que se entrega a obras traducidas al inglés, anunció este martes las seis obras finalistas que aspiran en la edición del 2019.



El próximo 21 de mayo se anunciará la obra ganadora, que compite por la bolsa de 50.000 libras esterlinas (unos 203 millones de pesos), que como es tradición se dividen por mitades entre el autor de la obra y el traductor de la misma.

Vásquez es el único hombre finalista. Los otros cinco libros finalistas -de escritoras de varios países- fueron: Celestial Bodies, de Jokha Alharthi (Oman); The Years, de Annie Ernaux (Francia); The Pine Islands, de Marion Poschmann (Alemania); Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, de Olga Tokarczuk (Polonia), y ‘La resta’ (The Remainder), de la chilena Alia Trabucco Zerán.



Por lo visto, el fantasma de Jorge Eliécer Gaitán, justamente en este 9 de abril, le dio ese espaldarazo al autor bogotano, cuya novela elegida, justamente, recupera el magnicidio de Gaitán y el de su colega antecesor Rafael Uribe Uribe.



En su novela, Vásquez revive a Pacho Herrera, un personaje de la sociedad bogotana del siglo pasado, que tenía la facilidad de imitar las voces de políticos de la vida nacional.



Vásquez cuenta que Herrera fue su profesor de oratoria, cuando estudió Derecho, en el Rosario. “Pero a Gaitán no solo lo imitaba sino que en sus imitaciones salía un conocimiento profundo de la vida y la obra del político, que hacía que fuera una especie de médium del propio Gaitán”.



La memoria histórica del país es una de las preocupaciones literarias más presentes en la obra de Vásquez, que de paso es un coleccionista de anécdotas de época y literarias. Por eso, su encuentro con Herrera fue una de esas experiencias que lo marcaron para esta nueva novela.

Carátula de 'La forma de las ruinas' Foto: Archivo particular

'La forma de las ruinas' es un interesante experimento literario, en el que el autor no solo apela como telón de fondo de la trama a los magnicidios de Gaitán y de Rafael Uribe Uribe, sino en el que decide ser protagonistas con nombre propio.



Precisamente, cuando publicó el libro en 2015, el autor le contó a EL TIEMPO por qué había tomado la decisión de hacer parte de la trama.



"Como el detonante de la novela fue tan personal, y además tan inverosímil, me pareció que no podía hacer lo que he hecho hasta ahora: inventar un narrador ficticio, una máscara detrás de la cual se oculta el autor. Me pareció que se desperdiciaba la potencia del material, la potencia de esa escena en que me llega a las manos una reliquia de la historia colombiana. Mejor dicho, entendí que entrar en la novela con mi nombre y mi biografía podía llevarme a explorar mi propia experiencia al mismo tiempo que exploraba el pasado de nuestro país, y eso era más interesante. A mí me gustan las novelas que hacen varias cosas al mismo tiempo, que mezclan géneros y posibilidades, porque ésa es la riqueza del género. Y por eso ‘La forma de las ruinas’, además de tener una parte de crónica y una parte de novela histórica y una parte de novela policial, tiene una parte de novela autobiográfica. Lo interesante está en la mezcla", comenta el autor.