Una serie de eventos culturales que durarán una semana en Ciudad Juárez, en el norte de México, iniciaron este domingo para conmemorar el sexto aniversario de la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel.



Dirigidos por las autoridades municipales de esa ciudad, donde Alberto Aguilera, nombre verdadero de Juan Gabriel, inició su carrera artística, la conmemoración arrancó con un desfile de carros alegóricos denominado "Arriba Juárez".

Los vehículos participantes estaban adornados con globos de diferentes colores y lonas con la imagen del cantautor mexicano con más de 50 álbumes musicales y recordado por los temas “Así fue”, “Abrázame muy fuerte”, “Querida”, “El Noa-Noa”, “Amor eterno”, “Hasta que te conocí”, entre otros.



Juan Gabriel fue considerado como uno de los artistas con mayor éxito en América Latina, así también como uno de los mejores compositores y personajes más conocidos en el medio musical dentro de México.



Sus ventas totales se estiman en más de 100 millones de copias en todo el mundo. Su obra abarca más de 1.800 composiciones que han sido traducidas a diversos idiomas.



En el desfile se pudo apreciar a los participantes bailando coreografías de las canciones del también "Divo de Juárez" y destacó la interpretación musical de la rondalla Oro Juvenil.



El recorrido de quienes desfilaron fue de 4 kilómetros, en el que cientos de juarenses pudieron disfrutar del acto y sumarse a la festividad para conmemorar al artista mexicano. Dentro de los carros alegóricos hubo uno que personificó a Juan Gabriel en distintas etapas de su vida.



En el desfile participaron 21 vehículos, en lo que es considerado como el primer evento después de la pandemia por la covid-19, y en el cual se celebrarán diversos conciertos y recorridos por los principales puntos de la ciudad que vio iniciar su carrera artística.



Los dos años anteriores, debido a la emergencia sanitaria por la covid-19 no hubo actividades, con el fin de mitigar la propagación de dicha enfermedad.



Ciudad Juárez fue tan importante para Juan Gabriel porque antes de alcanzar el éxito definitivo en la Ciudad de México, en 1971, había tenido dos intentos fallidos.



Sin embargo, la ciudad siempre le dio un lugar en los escenarios mexicanos. "Yo escuchaba a Juan Gabriel desde que era chiquita y una de las canciones que más me gusta es amor eterno, es muy representativa para alguien que ha perdido un ser querido", comentó a Efe Mayra Delgado, una de los asistentes a este evento.



Por su parte, Blanca Cepeda, otra de las asistentes, declaró a Efe: "Que no se nos olvide esta fecha, él (Juan Gabriel) quería mucho a (Ciudad) Juárez y promocionaba a (Ciudad) Juárez".



