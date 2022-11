Mientras Juan Fernando Velasco cancelaba sus conciertos en Colombia en octubre por culpa del covid-19, su versión del clásico Nuestro juramento, al lado del cantante colombiano Alzate, llegaba al primer lugar de las canciones más sonadas de la radio local.

Ese tema principalmente representó el mayor riesgo de su más reciente álbum, Juan Fernando Velasco POPular: él, ecuatoriano, tomaba un tema legendario y representativo de su país compuesto por Benito de Jesús y famosísimo en la voz de Julio Jaramillo para llevarlo al terreno de su música sin apartarlo de sus raíces.



“Aquí Julio Jaramillo es de una preponderancia única, es el más universal de los ecuatorianos, era meterse casi que con los símbolos patrios –recuerda Juan Fernando Velasco en una charla vía Zoom-. Pero así es el arte, transgresor e irreverente. ¿De qué otra manera podría yo animarme a hacer una versión de esta canción emblemática? Con Alzate conversamos que debíamos hacer una canción que fuera muy de Ecuador, porque él es muy querido en este país. Por eso escogimos Nuestro juramento”.



Velasco lleva casi tres décadas como una de las voces más icónicas del pop romántico: Chao Lola, Para que no me olvides y Déjame forman parte del cancionero latinoamericano del género. Ahora, retomó sus canciones más conocidas en el octavo álbum de estudio que contiene versiones hechas en sonidos más populares y acompañado de artistas reconocidos como Jessi Uribe, Paola Jara, Marbelle, Arelys Henao, Pipe Bueno, Alzate y Silvestre Dangond, y los mexicanos Ana Bárbara y Espinoza Paz.



“Yo siempre hablo de esa herencia genética musical que tenemos en América Latina, que nos permite entender y sentir un bolero, una cumbia, un pasillo, un vallenato, un tango. Mis canciones han estado apegadas a ese estilo tradicional latinoamericano”, dice.



Ganador de un Emmy, exMinistro de Cultura y hasta candidato frustrado a la Presidencia de Ecuador, Velasco espera poder visitar el país en el 2023 para compartir con sus seguidores en estos conciertos que le quedaron pendientes

Este proyecto está muy atado a Colombia.

Es una apuesta mía desde lo estético y lo artístico para encontrarle una vuelta a mi música, cada disco es un desafío, cuando tomas la liberta en blanco y te preguntas qué vas a hacer, hacia dónde vas, qué es lo que voy a proponer...lo popular es una respuesta a todo eso y también es una necesidad mía de agradecerle a Colombia por su cariño, de homenajear a sus música y sus artistas. Este es un álbum de música popular colombiana, fue grabado en Medellín, con el productor Yohan Usuga, con músicops colombianos y una gran cantidad de voces del género popiular invitados, hay dos mexicanos que son Espinoza Paz y Ana Bárbara, pero siete son de acá (seis populares y uno vallenato) que la dan sentido a este homenaje.

Cuéntenos de la única canción inédita del disco: Tus besos, con Pipe Bueno.

La coescribí desde hace años pero le faltaba algo. Y cuando armamos este proyecto, el acercamiento con cada artista fue distinto y con unas expectativas diferentes, con Pipe, él me dijo que hiciéramos una canción, así que le conté del tema, que estaba pensada para el disco, pero que la letra estaba sin terminar, así que le propuse que lo termináramos. De manera muy osada, nos juntamos en Bogotá un domingo, escribimos la canción y...¡de una vez la grabamos! Es una locura, eso es optimista...

Pero te cuento que es una de mis favoritas del disco y estoy seguro de que será exitosa.

Entonces la química fue absoluta, hicieron una canción en tiempo récord.

No sé si fue en tiempo récord, pero uno debe anticipar que los procesos creativos no se dan bien siempre, hay días en los que uno no está conectado, uno se sienta a escribir y no sale...es lo que llaman en el medio artístico la musa, es posible que uno no halle ese momento de conexión con uno mismo, con la capacidad de generar belleza.

Ahora, que estemos los dos inspirados, muy bueno, pero es que nunca nos habíamos sentado a componer, así que podría haber sido un desastre.

Su música es una especie de oasis en este momento en el que en la escena musical casi todo suena igual. Además es símbolo de una conexión generacional...



Creo que lo más importante era lograr reinventarnos sin traicionar la esencia, lo que uno es, porque ahí está la vida. Uno no debería pensar; necesito pegar en radio, entonces me voy a ir hacia este lugar este exitoso: no entiendo nada, no me siento bien, pero lo hago...no es así, uno debe ir desde su postura desde la honestidad porque eso la gente lo percibe y yo iría más allá, porque creo que la música popular es un bálsamo en esta tendencia en la que estamos cayendo de la monotemática y el monorítmo , en donde lo latino parecía sonar igual. La música popular o regional abrió un espectro que había dejado el pop y que no había podido recuperar, y eso lo celebro porque quienes hacemos ese pop tipo balada vamos a ir cayendo allá, y eso permite que vuelvas al estudio, yo ya había perdido la esperanza de grabar porque la música urbana no tiene instrumentos en vivo, todo es electrónico, no hay violines, trompetas, contrabajos ni guitarras...eso es obsoleto....pero este álbum me permitió volver a eso que para mí es la esencia de un disco, no simplemente programar en una computadora y darle play.



SOFÍA GÓMEZ G.

@s0f1c1ta

