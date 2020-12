'Un año más, y no cualquiera': Juan Esteban Constaín

Quién iba decir hace un año que el 2020 sería lo que fue, nadie. No hubo adivino ni analista, en diciembre del 2019, que acertara en los vaticinios, ni siquiera los más sombríos o agoreros. Pero eso tiene siempre la historia, que no se puede prever ni anticipar, que nadie la gobierna porque su cauce inesperado no es como el de un río, aunque sus aguas también se suelen desbordar, y mucho, todo el tiempo. La historia es contingente: aventura por excelencia de la libertad, como decía Benedetto Croce, suceso que puede ser o no serlo nunca, y la razón deshace el paso del tiempo para encontrar allí un orden y una explicación, un relato verosímil.

Pero hacia el futuro nada está escrito; no podemos intuir las huellas de lo humano que van hacia adelante. De hecho, esa es una de las grandes lecciones del coronavirus a largo plazo: que nunca está todo dicho, que no hay certezas eternas ni inmutables.

Cuando escribí por esta misma época el prólogo de este mismo libro hace un año –este libro que ya es una tradición, ojalá, todos los años–, la sola idea de que nos fuéramos a pasar el resto del año encerrados por cuenta de un virus le habría parecido a cualquiera un delirio distópico e imposible, un absurdo. Y, sin embargo, ocurrió; de la nada, lo que hasta la víspera habría sonado inconcebible se hizo normal y rutinario. Sí, es cierto: ya muchos expertos llevaban años advirtiéndole al mundo sobre la posibilidad de una nueva pandemia letal. Pero nadie les hizo nunca caso, entre otras cosas porque ese es uno de los rasgos esenciales de la sociedad contemporánea: su fe en sí misma y sus milagros y conquistas; su ilusoria infalibilidad. Podría decirse incluso que desde la Segunda Guerra Mundial la humanidad había vivido instalada en un sistema inamovible de certezas y seguridades, “vigencias”, como las llamó Ortega y Gasset, que hacían que nadie se imaginara siquiera la posibilidad de que algo tan pequeño como un virus fuera a confinar y a poner en jaque al mundo entero. Y ocurrió, así es la historia.



Los últimos setenta años han sido una sucesión de progresos inequívocos en la historia de la humanidad. “Progresos objetivos”, como se decía antes. En la ciencia y la vida en sociedad, en la economía, en la política, en fin: falta mucho todavía por recorrer y conquistar y mejorar, sin duda, pero los logros de nuestra especie desde la segunda mitad del siglo XX son enormes. Tanto que ese mismo progreso engendró las dos percepciones que suele engendrar el progreso cuando se vuelve un fenómeno constante: la primera, la idea de su condición natural e inercial, como si la gente se acostumbrara a los avances y mejorías generales de la vida hasta dejar de notarlos y valorarlos en lo que tienen de asombroso, admirable, esforzado, meritorio; y la segunda, la idea de la infalibilidad, como si a causa de esos avances y mejorías que ya casi nadie valora ni nota, pero de los que sí se beneficia a diario todo el mundo, la gente sintiera que las tragedias del pasado son ahora irrepetibles e imposibles porque el progreso nos ha hecho indemnes, invencibles, omnipotentes.

Eso creíamos: que un virus no nos iba a hacer ni cosquillas, que la peste era un episodio medieval de la historia pasada. Y aquí estamos, en noviembre de 2020, en ascuas todavía por cuenta del coronavirus. Después de haber pasado casi todo el año en cuarentena, lavándonos las manos veinte veces al día, buscando el tapabocas como si fuera nuestro propio corazón. Es lo que algunos llaman la ‘nueva normalidad’, como si la vieja lo hubiera sido alguna vez. Pero lo cierto es que nos tocó vivir algo histórico y por primera vez global de verdad, aunque ambos adjetivos están devaluados y atrofiados por el uso, por el abuso, más bien. Y sin embargo es cierto: el 2020 quedará en la memoria de todos los que lo vivimos y sobrevivimos como un año excepcional y aleccionador, marcado por el dolor y la pérdida, pero también por los gestos de solidaridad que lo hicieron soportable. La especie humana se acostumbra a todo, el humor la salva de todos sus demonios. El humor y el arte, la literatura. Ese es otro ritual de la peste que revivió con el coronavirus: la necesidad de contar para encontrar allí un refugio y no solo un relato. Como en el Decameron, de Giovanni Boccaccio.



Este libro recoge algunas de las mejores crónicas publicadas en EL TIEMPO durante el 2020, el año de la peste. Algunas de ellas reflejan con gran claridad esa terrible e insoslayable coincidencia, otras no tanto. En todas, eso sí, está la sombra de la incertidumbre y la perplejidad. Pero está también el intento, la apuesta, por encontrar algo de luz en medio del confinamiento y la enfermedad. Así trató de hacerlo el periódico todos los días, con “todos los protocolos de bioseguridad”, frase que quedará en nuestra memoria por siempre.



Arte, deporte, literatura, política, sociología, ciencia, actualidad: aquí está, una vez más, algo de lo mejor de EL TIEMPO en el 2020. “Feliz año”, dije hace un año. Y espero que los que vengan sí lo sean: que muchas lecturas los acompañen, al menos, como testimonio de todo lo bueno y antídoto contra todo lo malo.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

Especial para EL TIEMPO

