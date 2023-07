El domingo pasado, en El Espectador, la periodista Laura Ardila Arrieta contó que editorial Planeta no publicará su libro 'La costa nostra', sobre el clan Char de Barranquilla, que estaba listo para ser lanzado.

En la nota, Ardila dice que el departamento jurídico de la editorial en España pidió que no fuera publicado porque podría llevar a que Planeta fuera demandada.



Por ese hecho, Juan David Correa, editor literario de Planeta, presentó renuncia a su cargo a partir del 14 de julio, luego de cinco años de trabajo.



“Como es de público conocimiento, en días pasados la editorial Planeta tomó la decisión de no publicar el libro 'La costa nostra', de la periodista Laura Ardila Arrieta. Este hecho, evidentemente, tiene consecuencias en mi labor como director literario del Grupo en Colombia y Ecuador”, les escribe Correa a los escritores con los que trabajó en este tiempo.



“Ante la decisión corporativa de cancelar esta seria y sólida investigación periodística mis posibilidades y legitimidad han sido diezmadas. Un editor necesita, sin duda, el respaldo y la libertad para pensar y decidir cuáles conversaciones le propone a una sociedad y desde este momento en adelante, aquellas que me han interesado promover sobre el racismo, el género, la historia del país, el ensayo sociológico, la investigación periodística o el pensamiento crítico serán puestas en entredicho por muchos y muchas escritoras que se preguntarán si lo que propongo tendrá un buen puerto o naufragará antes de atracar en él”, agrega.

Afirma que “nunca en estos cinco años y medio (en Planeta) se me sugirió censurar algún contenido o se me impidió publicar alguno de los libros que propuse”.



Para el periodista, su decisión obedece a una "línea de pensamiento que he intentado observar a lo largo de mi carrera profesional de 25 años en el sector periodístico, cultural y editorial del país. Dicha línea tiene que ver con procurar que los valores plurales, incluyentes y democráticos por los que abogo en público estén acordes al ámbito personal, familiar y social. Como lo he escrito a lo largo de estos años, nada cambiará si sólo pensamos en nuestro propio beneficio en desmedro de los más débiles o de los atropellos que se han cometido a lo largo de la historia colombiana”.



En su artículo del domingo, Ardila dice que “el pasado 4 de julio acudí a una reunión

extraordinaria a la que fui citada en la sede de Planeta en Bogotá. Ese día, en una conversación que duró media hora, Mariana Marczuk, directora editorial de Planeta para la región Andina, me notificó que la corporación decidió no publicar mi libro porque no quiere asumir el riesgo legal de una eventual demanda por daños morales. Aseguran que enviaron el manuscrito a una revisión de su departamento legal en España y fue allá que dispusieron eso”.



También cuenta que “por solicitud mía, la fundación El Veinte (que trabaja para la defensa judicial de la libertad de expresión de periodistas y medios) y su directora, Ana Bejarano, abogada y columnista de Los Danieles, realizaron la edición legal del manuscrito. Entre otros asuntos, Ana y El Veinte me sugirieron incluir el relato de algunos mensajes intimidatorios que me llegaron durante la investigación, pues contar eso permite que los lectores comprendan los retos que implica este tipo de trabajos periodísticos”.

Manifiesta que en mayo pasado la editorial pidió el “concepto legal de Ana Bejarano. El documento señaló la alta posibilidad de litigio por parte de las personas investigadas, pero recomendó la publicación del libro por tratarse de un tema de preponderante interés público y respaldado en una reportería completa y suficiente: ‘Cumple con todos los estándares periodísticos’”.