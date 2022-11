Con tres novelas publicadas (‘La nostalgia del melómano’, ‘La canción de la luna’, y ahora ‘Balsa de Fuego’), el crítico musical y escritor Juan Carlos Garay acepta que la literatura y el periodismo fueron un refugio, que le permitieron hacer realidad el sueño frustrado de ser músico.



“Yo siento que hay algo de músico frustrado, digamos, bien canalizado. Porque yo en un momento dado de la adolescencia quería ser guitarrista. Y me faltó, creo, persistencia y disciplina. Pero descubrí que tenía una facilidad para la escritura y que esa pasión por la música podía expresarla a través de la carrera literaria”, le comentó en alguna oportunidad el autor a este diario.

Garay, nacido en Lima (Perú) en 1974 –de padres colombianos-, vuelve a alzar su batuta imaginaria para dirigir un nuevo concierto literario: ‘Borealis’. La vida de un músico que enfrenta el ocaso de su carrera en su nueva novela.



El autor explica que la novela cuenta dos historias en paralelo. “Primero –dice-, la de un músico en la última etapa de su carrera, que llega a un país extraño, por una invitación oficial, para grabar el que puede ser su último disco. Ese disco está conformado por obras del legendario compositor Apogeo Borealis”.



Este pretexto, le sirve al autor también para contarle al lector la vida del compositor, su papel en la escena cultural de su nación y su fuerte vínculo que tuvo su música con la astronomía. Garay ubica Borealis en una época “que puede ser el barroco tardío o el clasicismo temprano”.



“Y luego el proceso fue crear toda la leyenda que lo circunda, incluido un intérprete del presente (Artur Bradley) que se especializa en tocar su obra, y también una industria discográfica interesada en explotar comercialmente esa música”, anota el autor, invitado al cuestionario ‘Tras las letras’.

La novela es publicada por editorial Alfaguara. Foto: archivo particular

¿Cuál fue el punto de partida de su última novela?



El embrión de la novela fue algo que sucedió durante el Festival de Música de Cartagena, con el cual trabajo desde hace varios años. Interpretaban una obra del compositor Giovanni Pergolesi y miré el programa de mano, donde están las fechas de nacimiento y muerte del compositor. Decía “1710-1736” y pensé: “¡Qué embarrada! Un error de imprenta”. No me cabía en la cabeza que alguien que hizo un aporte tan significativo a la música sacra y a la ópera hubiera vivido apenas 26 años. Pero luego cotejé y me di cuenta de que era verdad, es decir, que en la música clásica también existieron esas figuras que vivieron intensamente y murieron jóvenes, equiparables a lo que sería Jim Morrison en el rock.



¿Cuáles fueron sus libros de cabecera durante su escritura?



Hay libros que uno busca deliberadamente porque intuye que pueden ser una influencia beneficiosa. Uno de ellos fue ‘Todas las Cosmicómicas’, de Italo Calvino. Es una colección de relatos acerca de los movimientos de planetas y satélites y las dinámicas de las galaxias, narrados por un astrónomo. Pero hay algo que me encanta en ese libro y es que, a pesar del tema, no encaja dentro de lo que llamamos ciencia ficción. Calvino prefería hablar de una “mitología ficción”, porque no le interesaba inventarse un futuro sino un pasado. Y esa voz me influyó mucho para narrar los capítulos sobre la vida del compositor Borealis.

¿Algún otro libro?



Ahora, con respecto al otro personaje, Bradley, hay otro libro que vino a proporcionar mucha inspiración y es ‘La muerte en Venecia’, de Thomas Mann. Siempre me asombró esa mezcla entre la magnificencia del paisaje (Venecia y su arquitectura) y el hecho de que la historia girara alrededor de una decadencia, un supuesto viento maligno que trae la enfermedad.



¿Cuánto tiempo se demoró escribiendo?



Fue más o menos rápido, creo que fueron algo así como 15 meses, y yo por lo general me demoro dos años en una novela -con ‘Balsa de Fuego’ me tardé tres años-. Pero es que cambié la metodología. Yo solía escribir un capítulo y enseguida corregía, lo dejaba muy pulido para luego pasar al siguiente y así… En esta ocasión preferí escribir rápido, sin preocuparme mucho al comienzo por solucionar detalles. Avancé, terminé todos los capítulos y luego sí vino la etapa de pulir, de mejorar muchas frases, de cambiar partes enteras; pero por alguna razón el proceso fue más rápido. Supongo que también ayudó que estaba recién separado y tenía mucho tiempo a mi disposición y mucha soledad, y esas cosas aunque son tristes benefician el trabajo literario.

¿Tenía alguna rutina?



Escribo de noche siempre, porque el día es para la jornada laboral, para mi trabajo en la radio y las distintas tareas periodísticas. Luego, a eso de las siete de la noche me preparo algo de comer, hago el cambio mental y arranco a trabajar en mi creación literaria. Paso de la realidad a la ficción. Una buena jornada de escritura nocturna termina a la una o dos de la mañana.



¿Cómo se imagina esta novela en el cine?



Ahora que me lo pregunta, creo que un truco que usamos a veces los escritores para darles mayor peso a los personajes es imaginar qué actor o actriz podría interpretarlos. En mi caso los referentes son de un cine cada vez más clásico. Pero bueno, ahora con realidad virtual, animación computarizada y todas estas cosas no sería tan loco. En ese sentido creo que Artur Bradley estaría magistralmente interpretado por un señor actor como fue Peter O’Toole.



¿Qué escritor le gustaría que la leyera?



Más bien me gustaría que me leyeran más músicos y astrónomos, porque la novela plantea muchas situaciones que son familiares para ellos, y les resultaría algo ameno. También que me leyeran dibujantes de cómics y que alguno se animara a hacer la adaptación a novela gráfica.

¿Por qué cree que vale la pena leer ‘Borealis’?



¡Eso no lo debería decir yo! En todo caso creo que su valor y su valentía consisten en incursionar en el terreno de la fantasía, proponer mundos nuevos en un medio literario que todavía está muy pegado a los temas del conflicto armado y el narcotráfico. Me gusta recordar a Juliet Hobbes, aquel personaje de Los Simpson que decía: “La realidad es para los que no pueden imaginar algo mejor”.



¿Qué personaje de la vida real estuvo presente en su cabeza mientras escribía?



De la vida real, sí, pero no vivo. De la historia, digamos. Hace poco me encontré con un lector muy pilo que había leído la novela en esa clave analítica y me compartió una teoría. Me dijo: “Yo creo que Borealis es Bach”, y me señaló unas coincidencias históricas muy convincentes. La verdad es que, como parte de la rutina de trabajo, yo escuchaba unas obras para órgano de Bach, a un volumen muy bajito, mientras escribía. Si me lo preguntan hoy, creo que puede tener razón. Creo que Borealis es una mezcla de Bach, Biber, Pergolesi, todos ellos compositores de una misma época. Y bueno, ¿por qué no? Con algo de Jim Morrison también.

Juan Carlos Garay combina su oficio como escritor con el periodismo. Foto: Mauricio León/EL TIEMPO

¿Cuál es el personaje con el que más se identifica?



Identificarme no sé, pero sí me encariñé con uno de ellos. Me pasa mucho con los personajes secundarios. Modestamente, creo que me salen muy bien: el amigo del protagonista que simplemente está ahí para hacer un contrapeso, o un personaje que solo aparece en un capítulo pero que se roba el show. Me gusta crearlos. Y en el caso de esta novela creo que el pintor Huygens, el amigo de Borealis, fue creciendo mucho dentro de la historia y le dio primero un toque divertido y luego un tinte más dramático.



(Además: Rosario Caicedo busca en su memoria a su hermano Andrés)



¿Con quién estaba cuando le dieron el primer ejemplar de la novela?



Estaba almorzando con mi gran amigo Jaime Andrés Monsalve, uno de los mejores periodistas musicales que tiene este país. En ese momento mi editora, Natalia Iriarte, me hizo llegar la foto del libro. Es decir, no el PDF de la portada, sino la foto del libro de doscientas y pico de páginas que acababa de recibir en su oficina. Recuerdo mi alegría y también la expresión de Jaime: “¡Qué berraquera de imagen!”.



