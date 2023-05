Hay luto por la muerte de Juan Carlos Formell, bajista de Los Van Van, en la madrugada de este sábado, según reportan medios cubanos. Su fallecimiento se registró luego de que el músico presentara serias molestias durante una presentación en Nueva York.



La presentación este viernes del grupo cubano Los Van Van tuvo que ser detenida cuando Formell se enfermó en el escenario tras unos 45 minutos de haber comenzado el espectáculo.

Perturbador, el bajista de los Van Van Juan Carlos Formel sale caminando del escenario en pleno concierto y muere minutos después

Se cree que sufrió un infarto pic.twitter.com/kL82m3otJN — El Pana (@ElPana_CU) May 27, 2023

Todos los músicos salieron del escenario del Lehman Center for the Performing Arts, en El Bronx, poco después del bajista, pero transcurridos unos diez minutos el telón bajó creando expectativa en el público sobre si el espectáculo sería cancelado.



Hasta ese momento el público, en su mayoría puertorriqueños y cubanos, se habían entregado al baile y cantaban con el grupo pese a que el sonido no era el mejor en la sala.



El grupo cubano arrancó este viernes en Nueva York su gira por Estados Unidos que les llevaría este sábado al carnaval de San Francisco y el domingo en el de San Diego (California), para luego continuar la gira en Europa.



Transcurrida una media hora los llamados "Rolling Stone de la música cubana" regresaron al escenario para continuar con el espectáculo sin el bajista que fue llevado al hospital más cercano, según supo EFE.



Cuatro ambulancias y dos camiones de bomberos llegaron hasta el teatro. Sin hacer comentarios, comenzaron de inmediato con "Sandunguera", uno de los temas preferidos del público, que puestos de pie volvieron al baile y a cantar con la banda, que luego interpretó "Me mantengo", temas compuestos por el fundador del grupo, Juan Formell (1942-2014).



Fue entonces que Robertón, uno de los cantantes, presentó a Sebastián, de quien dijo es un bajista uruguayo radicado en Nueva York. Lele, otro de los cantantes, indicó que el músico "vino a bailar con Van Van y terminó tocando con nosotros".



*Con EFE