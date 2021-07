Joven puertorriqueño ganó la beca Juanes de la Fundación Latin Grammy

En un comunicado revelado este martes, la Fundación Latin Grammy anunció quién fue el afortunado ganador de la beca Juanes, que le permitirá estudiar en una de las universidades de música más prestigiosas de los Estados Unidos.

"La Fundación Cultural Latin GRAMMY® otorgó la Beca Juanes al estudiante de cuatro puertorriqueño Xavier Cintrón de 18 años,durante una presentación especial con el artista en Miami", dice el comunicado de la entidad musical.



Y agrega: "La Beca Prodigio (Beca Juanes), creada hace siete años para apoyar la educación musical y los géneros de música latina, tiene un valor máximo de $200,000 dólares, y permitirá que Cintrón curse una licenciatura en Berklee College of Music en Boston a partir del otoño.



"El puertorriqueño fue seleccionado por el Comité de Becas de la Fundación entre un grupo sumamente competitivo de cientos de solicitantes alrededor del mundo".



"Desde su creación, la Fundación Cultural Latin GRAMMY ha asignado la extraordinaria suma de más de $6.5 millones de dólares a becas, subvenciones, instrumentos musicales y eventos educativos en todo Estados Unidos e Iberoamérica.



"Nos sentimos muy orgullosos de otorgar a Xavier Cintrón la Beca Prodigio por su arduo trabajo, compromiso y pasión por la música latina", dijo Tanya Ramos-Puig, presidenta de la Fundación Cultural Latin GRAMMY.



"Esta beca anual representa nuestra inversión tanto en la educación como la igualdad. Seguimos comprometidos con ofrecer oportunidades a jóvenes músicos, independientemente de sus raíces, ingresos o dirección, para apoyar a futuras generaciones de creadores de música latina por medio de la educación".



"Así como he dedicado mucho tiempo creativo recientemente a analizar a fondo algunos de los artistas y canciones de música latina que moldearon mi música, siempre he tenido la firme convicción de que tenemos la responsabilidad de apoyar la educación musical para que el desarrollo de los sonidos de nuestra

cultura continúe en generaciones futuras. Para mí es muy importante haber podido asociarme a la Fundación Cultural Latin GRAMMY a fin de ayudar a un músico joven a hacer realidad su sueño de estudiar música formalmente. Cuando vi los videos en que Xavier se presenta, supe de inmediato que tiene gran talento natural que podrá llegar mucho más lejos con esta oportunidad. Creo que escucharemos mucho más de él en años próximos", añadió Juanes.



"Como el primer cuatrista puertorriqueño que recibe la Beca Prodigio, siento inmensa gratitud y responsabilidad", dijo Cintrón. "Deseo seguir desarrollándome y adquirir experiencias nuevas para poder compartir estos conocimientos e inspirar a jóvenes como yo".



La Fundación también anunció a los ganadores de sus Becas Talento para Matricula y Becas de Asistencia para Matrícula de este año, que permitirán que 38 estudiantes talentosos de diferentes orígenes tengan la oportunidad de cursar estudios en algunas de las más prestigiosas instituciones musicales del mundo.



De esta selección el colombiano beneficiado es el percusionista Juan Sebastián Sánchez Duque, para ir a Berklee College of Music.



AFP

