El cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como 'El Puma', estuvo en el programa de televisión argentina llamado 'Almorzando con Mirtha Legrand'.



(Puede leer: Datos curiosos de 'Los Tigres del Norte': no son de México).

Allí se generó toda una controversia debido a que empezaron a tocarse temas sobre la situación política de su país. La conductora del espacio le preguntó al cantante sobre su opinión sobre Venezuela y si alguna vez terminaría la dictadura, a lo que Rodríguez respondió: “Yo no hablo de política. Mi país es mi país, lo amo, lo quiero, fui a cantar ahora y vuelvo en noviembre”.

De esta forma, el reconocido artista despejó varios rumores que aseguraban que no volvería a presentarse en su país en un tiempo.



Sin embargo, luego de la declaración, surgió la duda y le preguntaron si seguiría yendo al país con Nicolás Maduro en el poder a lo que el venezolano respondió que sí.



"Sí, sí, fui a cantar, ya hice dos shows en Venezuela y voy a hacer el tercero. Con cualquier gobierno. Yo soy venezolano, ese es mi país y voy a cantar para los venezolanos”, agregó



(Más noticias: Miley Cyrus anuncia que tiene covid-19 luego de su gira por Latinoamérica).

Por otra parte, Moria Casán, invitada en el programa, preguntó en qué tipo de moneda cobraba sus conciertos, de manera irónica y ‘El Puma’ le respondió: “Con piedras, piedras preciosas. ¡Con dólares! En Venezuela está todo dolarizado”, sostuvo con algo de gracia.

Además, dijo lo siguiente: “El escenario no tiene rótulo político, no tiene raza, credo, ni siquiera sexo. El escenario dispara un solo lenguaje, que es el del arte. Uno le canta a la gente, no hay ideología”.

También puede leer:

El santo cachón: la historia desconocida detrás de la canción

Bogotá vivió un fin de semana de conciertos de 'infarto'