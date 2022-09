Este miércoles se cumplen tres años del fallecimiento del 'Príncipe de la Canción' a causa de complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía, sin embargo, las polémicas que envuelven a su dinastía parecen no tener fin.



(Siga leyendo: Famosos que son bisexuales y probablemente no lo sabía).

José José falleció el 28 de septiembre de 2019 a los 71 años de edad. Luego de su muerte, las familias de sus dos matrimonios se han enfrentado por la herencia del músico y hasta por el lugar en que reposarían sus cenizas.



Durante su vida no mantuvo un orden en sus finanzas, por lo cual estuvo a punto de perderlo todo en dos ocasiones. Una última recaída financiera se dio por los tratamientos de su esposa, Sara Salazar, quien, en 2008, sufrió de un derrame cerebral y fue intervenida quirúrgicamente. Debían extraerle un coágulo en el cerebro.

El pleito por la herencia

La polémica de la herencia de ‘El príncipe de la canción’ se dio con sus hijos mayores, José Joel y Marysol. El medio ‘TV Azteca’, de México, comentó que el testamento del cantante fue realizado cuatro años antes de su muerte y que solo incluía a sus dos hijos mayores y a la menor, Sarita.



La desconfianza comenzó cuando Sarita, quien estaba a carga de su padre, no compartió la ubicación de su cuerpo después de su muerte. No fue sino hasta que intervino el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que la joven accedió a dar la información.



José Joel compartió un audio en el que Sarita les informaba sobre la muerte de su padre con Chamonic, un medio de entretenimiento mexicano. Esta acción dio pie a rumores, pues, al parecer, la joven podría demandar a su hermano por compartir información personal.

Facebook Twitter Linkedin

Los hijos del fallecido cantante mexicano José José, José Joel Sosa y Marysol Sosa. Foto: EEF

Acuérdate que esta mujercita (Sarita) vino por él y se lo llevó casi dos años en cautiverio, en secuestro, entonces antes de eso se dio el cáncer de mi papi, se dio la operación. FACEBOOK

TWITTER

La revista de farándula mexicana 'Chic Magazine' señaló que, sin embargo, las aguas se calmaron y la exigua herencia que dejó José José ha sido cobrada en partes por Jose Joel y Marysol. No obstante, y de acuerdo con el medio, el pleito sigue abierto y se dilató en tiempos de pandemia.



En días pasados, José Joel fue cuestionado por medios de comunicación mexicano sobre lo relacionado con los bienes dejados por su padre, no obstante, su respuesta fue tajante.



“No tengo nada que decir de eso, por lo que los abogados me dicen”, dijo al programa Venga la Alegría.



Asimismo, el hombre no dudó en recordar la fuerte situación que atravesó su familia durante los últimos años de vida de José José y el pleito con Sarita Sosa.



“Acuérdate que esta mujercita (Sarita) vino por él y se lo llevó casi dos años en cautiverio, en secuestro, entonces antes de eso se dio el cáncer de mi papi, se dio la operación”, sentenció.

TENDENCIAS

Más noticias