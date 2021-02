José Aguirre hizo ‘Gente con alma’, boleros que salen del corazón

Para que naciera un proyecto como Gente con alma se necesitó un tiempo en el que escaseó el trabajo para los músicos. Es irónico, pero sin conciertos, sin teatros ni coliseos llenos, sin tarimas, sin abrazos ni besos, la música no solo se volvió casi imprescindible en el encierro, sino que los músicos tuvieron más tiempo para hacer colaboraciones.



(Tal vez le interese: Cien años del nacimiento de la cantante Chabuca Granda).

José Aguirre, músico, productor, director de Niche, compositor, desde hace rato venía pensando en este proyecto, con un toque adicional: hacer este disco de boleros con una big band, el tipo de orquesta al que este trompetista –nacido en el Eje Cafetero, pero adoptado por Cali y hoy residente de Miami– siempre quiso pertenecer.



“Adoro los boleros y los disfruto en todas las formas, pero más hechos con big band”, dice.



Sin conciertos ni giras con el grupo Niche, se pudo sentar a escoger canciones y a soñar con nombres. “Me demoré unos diez días en los arreglos y socializándolos con los amigos”, sigue, por vía telefónica desde Miami y ya recuperado del covid-19, que le dio duro.



“Fue difícil, me deprimí mucho porque además de uno saberse enfermo, los números de muertos son muy altos. Tuve el apoyo de la familia, llegó el Gram-my Latino de Niche y yo creo que ser trompetista ayuda, por la capacidad pulmonar que se desarrolla”.



Luego de este comentario sobre su salud, Aguirre –que ha hecho proyectos personales como Calle Maestra, un homenaje al sonido tradicional de la salsa– vuelve rápido a Gente con alma y a cómo consiguió a los cantantes para su disco.



Pensó en Diego el Cigala, amigo suyo desde que en su estudio de Cali se grabaron varias canciones de Indestructible, el disco de salsa que hizo el flamenco.



En medio de esas grabaciones, una noche se fueron para la Topa Tolondra, uno de los bailaderos de salsa más reconocidos de la Sultana del Valle, y allí el Cigala habló de una canción: Quién dijo, del español Tío Moncho. A la esposa de Aguirre, Adriana Chamorro, se le quedó grabado el título.



Así que, en una charla con el Cigala, Aguirre le propuso cantar en el disco. El español le preguntó sobre las canciones y cuando le propuso Quién dijo, el gitano, expresivo a más no poder, le contestó: “No me hagas eso, no me hagas eso”, que se tradujo en un sí inmediato, “con una carga adicional: durante la grabación Moncho murió y Diego se afectó mucho”.



Aguirre cuenta que una cosa fue hacer parte del equipo de producción de Indestructible y otra, tenerlo en un disco suyo. “Un gran regalo, buenísimo”.



Y vinieron más sorpresas. Aguirre buscó al puertorriqueño Yan Collazo, a quien admira “porque tiene una nostalgia impresionante en esa voz” y le habló de Mentiras tuyas. Collazo dijo que sí, también de una, y se ofreció a hablar con Gilberto Santa Rosa, otro de los cantantes que Aguirre quería en el disco.



“No había trabajado directamente con él, así que Yan lo contactó, con la razón mía de que cantara un tema de uno de sus ídolos, Tito Rodríguez, Me faltabas tú”.



Santa Rosa pidió el arreglo, y le gustó tanto que entró al estudio de inmediato con Collazo, cada uno hizo su tema, “y hasta le prestó a Yan su micrófono personal, que era de Tito Rodríguez y no se lo suelta a nadie”. Cuando se lo entregó, le dijo: “Mira, Yan, este micrófono sabe cantar boleros”.



La magia de Gente con alma le llegó también a Rey Ruiz, a quien Aguirre conoció en un Salsa al Parque, en Bogotá. “Hablamos ese día, pero no lo hicimos más. Conseguí sus datos y lo llamé, me dijo que le interesaba y le mandé No puedo quitar tus ojos de mí (versión en español de I Can’t Take My Eyes off You), cuyo arreglo hice poniéndole danzón. A los diez minutos me dijo que sí” y al día siguiente le mandó la versión en español y le agregó la de inglés. “Me contó que había sido un experiencia que lo había emocionado”, cuenta Aguirre.



Aymée Nuviola, también cubana, es otra artista que le gusta mucho a Aguirre, pero nunca había trabajado con ella. En Colombia es recordada porque interpretó a Celia Cruz en la bioserie sobre la recordada Guarachera.



“Con ella hubo una conexión tremenda y le dije que si cantaba Desvelo de amor, de Rafael Hernández. Precisamente, Celia Cruz hizo una versión maravillosa con la Sonora Matancera”.



Nuviola dio el sí, pero le pidió a Aguirre un favor: cantarla con su hermana, Lourdes Nuviola, con quien Aymée conformó un dueto muy famoso en Cuba en la época del filin, antes de dejar la isla. “Me dijo que la tarde que grabaron fue un momento maravilloso para ellas, lleno de nostalgia”.



Javier Vásquez, ex-Niche, una de las mejores voces que han pasado por el conjunto creado por Jairo Varela, hizo una versión “impresionante”, dice Aguirre, de En un rincón del alma. Esta canción ya se lanzó.



Anabella, cantante vallecaucana, hizo A Cali, un bolero no muy conocido al que Aguirre también le puso un toque de danzón.



Manuel José, hijo de José José, cantó Uno mismo, mientras que Adriana Chamorro, la esposa de Aguirre y con una excelente voz, cantó Cómo han pasado los años, que hizo famosa Rocío Dúrcal.



Y con el firme deseo de siempre ayudar a quienes van arrancando en el mundo de la música, Junior Saa, el hijo de Jimmy Saa, cantó Toda una vida.



Cuando el joven le preguntó por qué lo ponía entre tantos grandes, Aguirre le dijo que era su forma de apoyarlo, “como en su momento me apoyaron a mí Jairo Varela, Alexis Lozano, Andrés Viáfara... Quiero darle una ventana y que haga las cosas bien”, dice Aguirre.



Por los cambios de la industria, agrega, le propusieron cada semana o cada 15 días lanzar una canción, y así se ha hecho y se hará (ver recuadro).



Gente con alma tiene todo el corazón de Aguirre y de los artistas que participaron. “La música ha sido el antídoto en este tiempo y también el grupo más sacrificado, pero aquí estamos todos”.



Fechas de lanzamiento

Las canciones de Gente con alma que ya están disponibles en plataformas son: Mentiras tuyas (Yan Collazo) y En un rincón del alma (Javier Vásquez).



19 de febrero, A Cali, Anabella.

26 de febrero, No puedo quitar mis ojos de ti, versión español e inglés, Rey Ruiz.

12 de marzo, Toda una vida, Junior Saa.

19 de marzo, Uno mismo, Manuel José.

26 de marzo, Me faltabas tú, Gilberto Santa Rosa.

9 de abril, Cómo han pasado los años, Adriana Chamorro.

16 de abril, Desvelo de amor, Aymée y Lourdes Nuviola.

23 de abril, Quién dijo, Diego el Cigala.

OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

CULTURA