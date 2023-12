Jorge Velosa: ¿cómo se convirtió en el máximo de la música carranga en Colombia?

La carranga es un género que expresa en sus letras el amor por la comunidad, la calidez del campo y la identidad propia. A través de la guitarra, el triple o la guacharaca se cuenta una historia de la vida real.

Lo inicios de Jorge Velosa

"En la vereda Velandia del municipio de Saboyá, una cucharita, el hueso me regalaron por amistad (...), la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió", así comienza la obra maestra del músico y compositor colombiano Jorge Velosa, uno de los mayores exponentes del género en Colombia.

Conocido también como 'El carranguero mayor', nació en Ráquira, un municipio colombiano ubicado en el departamento de Boyacá, el 6 de octubre de 1949.



En los años 70 se graduó como médico veterinario; sin embargo, su pasión era la música y, por eso, nunca ejerció su profesión como médico. Más bien, el poeta comenzó a cantar las experiencias que vivía en la tierra, todo con el fin de rescatar la música campesina que lo llenaba de tanta felicidad.

La ruana y su sombrero como un símbolo de distinción

La ruana se convirtió en el símbolo de Los Carrangueros, la agrupación musical que fundó Jorge Velosa. Uno de los logros más significativos fue presentarse con este grupo en el Madison Square Garden en Nueva York.



Instrumentos como el requinto, la guacharaca, la guitarra marcante y el triple, dieron vida a temas como 'Rosita de las cartas', 'Silvita la condenada' y 'La rumba carranguera'.

Agrupación Los Carrangueros. Foto: Foto: Spotify álbum los carrangeros.

En diálogo con 'Bravíssimo', el periodista Misael Suárez rememoró un momento con el cantante: "Para mí es una insignia, un expositor. Es un enamorado de la música, de la copla, de la poesía y de todas las tradiciones y víveres que hay en el departamento de Boyacá".



La vestimenta de Jorge Velosa es particular: viste pantalones cafés, camisas a cuadro, zapatos ilustrados y siempre lleva su ruana, y su sombrero. "El maestro es orgullo de su sombrero y su ruana, inclusive yo, cuando intente entrevistarlo sin sombrero, me dijo: 'No, porque me falta mi identidad, me falta mi cédula'", reveló Suárez.

El mayor exponente del género carranga

La carranga es un género que se nutre de torbellinos, guabinas, merengue, vallenato y rumba criolla. Velosa creó un hito sin precedente para esta: "Ese lenguaje, esos dichos, esa sabrosura que tiene el boyacense al contar sus historias, creó que eso lo enamoró y lo vive él, y lo apasiona", expresó el presentador a 'Bravíssimo'.

“La música carranguera, somos hablares, historias, copla, canto y poesía, eso es lo que pregonamos, eso es la carranguería, un abrazo musical y un pacto por la alegría, la carranga debe y tiene que ser el elogio de la vida”, contó Jorge Velosa, en 2020, a la 'Radio Nacional de Colombia'.

'La cucharita se me perdió'

El periodista Germán Izquierdo quiso saber el misterio de 'La cucharita', una balada que se compuso en 1979. Pensó que sería una buena idea desentrañar aquella melodía que se convirtió en un éxito.

Se cuenta que todo surgió de una historia de cuento de hadas creada por el campesino Gregorio Martínez, quien escribió en una hoja el relato y lo envió al programa 'Radio Furatena'.

“Martínez le manda el cuento al músico y le agrega al final: ‘perdón, pero no tenía más papel para terminar la historia’. Y ahí comienza el interés de Jorge Velosa", reveló Izquierdo en su libro.



Desde ahí, el cantante le tocó viajar a las montañas de Saboyá para descubrir el final del cuento. Al llegar a la vivienda le pidió a la familia que le regalaran la cucharita. Gracias a esa anécdota creó la composición.

Otro fragmento de la canción es: "Cómo a los 15 días en pleno centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más, como a los 15 días en pleno centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. La cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió".

La evolución de la carranga

En la entrevista que proporcionó a la 'Radio Nacional de Colombia', Jorge Velosa contó que cada generación viene con su música de fondo, y que las culturas deben evolucionar.



"Hay muchos grupos de música carranguera, por fortuna, es más, están haciendo carranga urbana y entre todos estamos tejiendo este camino carranguero, este camino país”, expresó al medio citado anteriormente.

Otras melodías exitosas

"Julia, Julia, Julia, ay, Julia de mi amor. Yo te quiero Julia más que a mi camión. Julia, Julia, Julia, ay, Julia de mi amor. Yo te quiero Julia más que a mi camión", ese es el primer verso de otra de las grandes canciones de Velosa.

'Julia, Julia, Julia' se une al listado de temas que marcó la historia de la música carranga en Colombia. Otros sencillos que alcanzaron popularidad fueron 'La china que yo tenía', 'Por fin se van a casar' y 'Las diabluras', del maestro.

