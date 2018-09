Música del documental de Rodolfo Llinas nominado al 'Jerry Goldsmith'

La producción ‘Llinás, el cerebro y el universo’, en asocio entre Colciencias, Señal Colombia y Cábala Producciones compite en la categoría de Mejor banda sonora para un documental.

Jorge Puig es un músico chileno de 32 años, que ha realizado trabajos en distintas áreas sonoras y ahora su creación para 'Llinás, el cerebro y el universo', está nominado en la categoría de Mejor banda sonora para un documental en los prestigiosos premios Jerry Goldsmith, que se entregan desde el 2006 en el Film Music Festival.



“Componer la música para este documental fue un proceso muy fluido que me tomó cerca de tres semanas. Su protagonista, Rodolfo Llinás, resultó una persona tan inspiradora, que al verlo en pantalla y escuchar sus ideas y reflexiones, la inspiración musical vino muy rápidamente. Este científico me transmitió mucha pasión, amor por la vida y por lo que hace, esto también quise reflejarlo en la música”, dice Puig.



El documental, realizado por Señal Colombia, Colciencias y la empresa chilena Cábala Producciones, hace un recorrido por la vida del científico, mezclando su parte personal y de trabajo en la ciencia.



“Llinás es una persona culta y erudita, entonces consideré oportuno que la música fuera clásica, pero con atisbos de electrónica para los momentos en que entramos en ciencia más dura”, afirma Puig, graduado del Royal College of Music de Londres, en el 2011.



El chileno se ha especializado en música para medios audiovisuales para empresas como RTVE, BBC World Radio, TVN, ADTV Abu Dhabi y Netflix, entre otros.

En Colombia, ha trabajado, además, en la música de Misión Ciencia y Hijos de las estrellas, también coproducciones de Señal Colombia.



Los premios, que se entregarán el 14 de noviembre, premian siete categorías, además de documental en cine, publicidad y videojuego, entre otras.