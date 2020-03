Jorge Drexler reveló que tuvo coronavirus y que ya lo superó

El cantante uruguayo Jorge Drexler reveló que él y su esposa, la actriz Leonor Watling, se contagiaron de coronavirus y se recuperaron mientras estuvieron aislados durante las últimas semanas en su casa, en Madrid, España.

“La primera semana del confinamiento fue muy dura porque estuvo enferma mi mujer y la tuvimos aislada en el cuarto -explicó Drexler-. La segunda semana me tocó a mí y fue muy dura para mí por la carga que se vuelve uno para la familia”, dijo el cantante en una entrevista en televisión española el domingo pasado.



También explicó que en familia decidieron no ir a un hospital, porque les pareció que podían manejar la situación desde casa. No hay que olvidar que el artista es médico de profesión.



“Pasé unos días muy raros, con mucho miedo, aunque tuve la versión leve de la enfermedad. Pero tenemos otro familiar positivo que estuvo conviviendo con nosotros unos días y nos asustamos todos mucho, la verdad”, contó Drexler.

Por diferentes motivos, durante todo el mes el uruguayo ha estado en la agenda mediática a propósito del coronavirus, pero solo hasta ahora se revela que también contrajo la enfermedad.



Al principio de marzo, tras su paso por Bogotá (en el que EL TIEMPO le hizo una entrevista), viajo a Costa Rica para dar el siguiente concierto de su gira ‘Silente’, pero tuvo que cancelarlo para evitar que se aglomeraran muchas personas en un mismo recinto y así facilitar que el virus se propagara.



Para no dejar a sus fanáticos con las ganas de asistir a su presentación, el cantautor preparó una versión digital de su show y la transmitió en vivo a través de YouTube. El espectáculo, que inicialmente iba a tener 900 asistentes presenciales, terminó por ser consumido por más de 50 mil personas. De hecho, fue de los primeros artistas que propuso tocar por internet, tendencia que varios más han implementado en todo el mundo.



También escribió una composición musical que habla sobre las formas de contacto físico que se recomiendan para evitar el contagio del virus. La canción se llama Codo a codo. Esto lo hizo sin saber aún que tendría que asumir el contagio en su propio cuerpo.



En la entrevista en la que habló al respecto, también incluyo un mensaje de esperanza: “No es una enfermedad fuerte en muchos casos, hay que tener serenidad en estos momentos. De la misma manera que no hay que comprar a lo loco, hay que dejar los hospitales libres para las personas que realmente lo necesitan, que suelen ser las personas mayores o con alguna enfermedad previa”, concluyó.



