La cantautora Joni Mitchell anunció este viernes que seguirá los pasos de Neil Young y retirará su música de Spotify como protesta por la emisión de un popular pódcast acusado de difundir falsedades sobre la covid-19 y las vacunas contra la enfermedad.



Mitchell, una de las voces más importantes del folk y ganadora de ocho premios Grammy, apoyó en un comunicado a los casi 300 científicos que hace unas semanas advirtieron a Spotify de que estaba permitiendo la difusión de mensajes que "dañan la confianza" en la investigación médica. "He decidido eliminar toda mi música de Spotify.

Gente irresponsable está difundiendo mentiras que están costando la vida de personas. Me solidarizo con Neil Young y la comunidad global científica y médica", aseguró la cantautora canadiense en su página web.



La decisión de Mitchell de retirar su catálogo musical de la principal plataforma de música en "streaming" llega en un día muy señalado, pues la artista debería haber recibido este sábado el premio Persona del Año de los Grammy en una ceremonia que ha tenido que aplazarse hasta abril por el coronavirus.



La cantautora es toda una eminencia de la música popular gracias a discos como "Court and Spark" (1974), "The Hissing of Summer Lawns" (1975) y, por encima de todo, "Blue" (1971), un título que habitualmente aparece entre los mejores álbumes de la historia.



El miércoles, Neil Young -amigo de Mitchell- retiró también su música de Spotify por el mismo motivo. "Spotify se ha convertido en el hogar de peligrosa desinformación sobre la covid. Mentiras vendidas por dinero", denunció Young, que animó a otros músicos a distanciarse de la plataforma.



Antes, el autor de "Harvest" había lanzado un ultimátum, exigiendo la retirada de su música si Spotify seguía emitiendo "The Joe Rogan Experience", el que está considerado como el pódcast más popular de Estados Unidos.



El programa, que se ofrece en exclusiva en esta plataforma después de que Spotify fichase en 2020 a Rogan por 100 millones de dólares, ha sido criticado repetidamente por promover teorías de la conspiración sobre el coronavirus y alentar a no vacunarse.



Una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advertía hace unas semanas a Spotify de que estaba permitiendo la difusión de mensajes que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias.



La empresa defendió que tiene la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre "la seguridad de los oyentes y la libertad de los creadores" y recordó que desde el inicio de la pandemia ha retirado más de 20.000 episodios de pódcasts relacionados con la covid-19 en cumplimiento de sus normas de contenido.



