Qué magnífico retablo de la sociedad norteamericana de los años marcados por Vietnam, el caso Watergate y el hippismo nos entrega el genial escritor de Illinois.



Lo que ya había logrado literariamente con sus obras 'Libertad' (2011), 'Las correcciones' (2012), ganadora del National Book Award, y 'Pureza' (2015) lo suscribe en esta nueva y, como de costumbre, extensísima novela, 'Encrucijadas'.

El universo literario de este autor seleccionado por Granta (ese club que cuenta entre sus adocenados a figuras como Nicole Krauss, Daniel Alarcón y Gary Shteyngart) se configuró con base en personajes que a cualquier viandante del Medio Oeste americano le parecerían cercanos o conocidos y con los que cualquier urbanita adolescente se puede identificar, casi siempre tomando la familia como núcleo, por supuesto, con una mirada para nada complaciente y mucho menos tontamente idealizada de la institución familiar.



Si bien su género predilecto es la novela y su canon es la extensión, también incursiona en formatos de no ficción, como es el caso de su libro 'Más afuera' (2012), que alberga una veintena de ensayos, artículos y discursos, uno de los cuales rescata la ficción autobiográfica, otro le rinde homenaje a David Foster Wallace (tal vez el escritor con quien guarda más semejanza) y en otro pone en las nubes a Alice Munro, con acierto extraordinario porque a la escritora canadiense le terminaron dando el Nobel.



Experto en vidas cruzadas (como si fuera el sosia de Raymond Carver), nos invita a vivir durante la década de los setenta en la entraña de la familia Hildebrandt, en New Prospect, California, haciendo paradas en Chicago, Nueva York, Arizona y, al final, en Roma y en Lima.



Franzen, de cuyas novelas se venden millones de ejemplares, se enfoca en una típica familia de clase media (no muy distante de los Simpson), un micromundo en el que campean el vicio, la mala uva, la lujuria, la envidia, la locura y el fanatismo, este último, cómo no, por cuenta de la religión.



El mérito del autor es lograr que esta belleza de familia obre por metonimia, pues, tal como es ella, es así mismo todo el entramado social que la rodea.



Franzen es tan genial que en el interior de la novela compone una para cada uno de los personajes principales, a saber, el reverendo Russ (léase pastor de iglesia anabaptista), su histérica y trepadora esposa; una hija de esas que se maduran biches y tres hijos que son lo que se dice unas joyitas.



Uno de ellos, el gran Perry, consentido de la mamita, se convierte en un crápula drogadicto que no para mientes a la hora de robar a su hermana Becky para comprar cocaína y peyote y termina dejando en la completa ruina a la familia; y otro, Clem, el primogénito, quiere ser el de la conciencia social, el que por solidaridad universal se ofrece como voluntario para ir a Vietnam, el que quiere medrar a costa de su propio esfuerzo y que no justifica las majaderías religiosas en que creen sus padres y su hermana, personas, según él, modernas de gran inteligencia, que “hablaban de Dios como si la palabra hiciera referencia a algo real”.



Cada miembro de la familia Hildebrandt (que es como una alegoría de miríadas de familias norteamericanas) vive en una suerte de encrucijada y de ahí el título de la novela. Cada uno lleva a cuestas eso que el filósofo danés Sören Kierkegaard en su 'Tratado de la desesperación' calificó de enfermedad mortal o “mal del yo”. De esta manera, la voluminosa novela urbana de Franzen deviene psicológica, sin negar que acaso el existencialismo también le calza.



Es pues la familia Hildebrandt tan disfuncional como la tan recordada familia Holland, de 'Movimiento fuerte', su segunda novela, publicada en 1992.



Franzen (aparte de las pedradas a la religión) consigue hacer una crítica, o al menos una sátira feroz de la vida matrimonial y logra también demostrar que, a la hora de la verdad, en una familia nadie conoce bien a nadie y, lo peor, en nadie se puede confiar.

Baste no más con mirar la forma tan inescrupulosa como el reverendo y su señora esposa, verdaderos lobos con piel de oveja, fueron despojando a su hija de la herencia que su tía le había dejado para que asegurara sus estudios:



“Becky había recibido la carta de admisión a Beloit tres días antes. La idea de llegar allí desde otra universidad, perderse la experiencia de ser una alumna novata, entrar en una clase donde el orden social se había fraguado hacía mucho, le parecía peor que no ir nunca. De los trece mil dólares que heredó, se había desprendido de nueve mil con la seguridad de que iba a disponer de los cuatro mil restantes solo para ella; de que aún la aguardaba un futuro prometedor. Sin embargo, desde el principio sus padres no habían visto la herencia con buenos ojos. No habían visto con buenos ojos a Shirley y por fin habían conseguido lo que buscaban: que Becky no tuviera nada. Como si se hubieran confabulado con el mismísimo Dios, quien, al saberlo todo, sabía que por debajo de su caridad cristiana latía un pequeño núcleo de duro egoísmo. Las mejillas le ardieron de rencor hacia sus padres por sacarlo a la luz”.



El punto de anclaje de los más de seis centenares de páginas de la narración es la denominada Primera Reformada, una fraternidad juvenil cristiana de la cual el Sr. y la Sra. Hildebrandt son los rectores y en la cual se organizan encuentros “espirituales” que no son sino conciertos de rock en los que el pastor desobedece uno que otro mandamiento y los jóvenes cumplen con amarse los unos a los otros, al son de la bulla y bajo el auspicio de la marihuana. Y nadie como Franzen para mostrar los efectos de la yerba en una adolescente:



“No le gustaba el colocón que llevaba. De hecho, colocarse era lo peor que había hecho nunca. Deseó volver atrás, aunque sintió que, en todo caso, el colocón iba a más. Mentalmente, veía sus pensamientos dispuestos como aperitivos en una bandeja giratoria: no se evaporaban como se suponía que se evaporaban los pensamientos; se limitaban a quedarse ahí, dando vueltas y más vueltas, para quien quisiera repetir. ¿Por qué había tenido que darle la tercera calada al canuto? ¿O la primera, incluso? Una maldad en su interior, que ahora parecía haber presentido siempre, aunque procurando ignorarla a toda costa, una vanidad y una avaricia y una sión sexual arraigadas a un desprecio aún más profundo hacia sí misma, se habían apoderado de ella y le habían hecho tomar las peores decisiones”.



Por supuesto los encuentros “espirituales” dejan secuelas, como quiera que quienes los experimentan terminan haciendo lo que no querían o lo hacen (según ellos) sin darse cuenta o no controlaron las ganas, etc. De tal manera que acudimos a la feria de los remordimientos, y Franzen se convierte en un maestro en explorar sentimientos, emociones y, sobre todo, culpas, que afloran fácil y como es de esperarse en personajes que nunca obran por principios éticos, sino por mandato de Dios:

“Padre celestial, acudo a ti buscando el espíritu del perdón. Como bien sabes, ya he desobedecido tus mandamientos siguiendo a mi corazón, y rezo para que me perdones por querer experimentar más alegría en tu creación y gozar con más plenitud de la vida que me has dado. Ahora necesito encontrar el perdón en mí mismo. Esta misma tarde, cuando me sentí movido a hacer las paces con mi enemigo, oí a tu Hijo hablando en mi corazón y me permití abrigar la esperanza de que estabas mostrándome tu voluntad a través de Frances. Pero ahora he perdido el ímpetu. Ahora me preocupa haber prestado oídos no al amor de tu Hijo, sino a mi concupiscencia por Frances: a un deseo egoísta de estar con ella en Arizona. Ahora me preocupa que ‘hacer las paces’ sin amor en mi corazón solo redoblará mis ofensas contra ti”.



El contexto literario de Mr. Jonathan

Ya quedó señalado que Franzen, autor de esos que, más que escribir para vivir, viven para escribir, pertenece a la muy exclusiva selección de escritores de la revista Granta Norteamérica, pero podemos fijarnos en otros autores de su país con los que lo podríamos emparentar, tanto por su calidad y estilo narrativo como por su prurito de hacer una radiografía de la sociedad contemporánea.



Veamos: Philip Roth, John Updike, Raymond Carver, Chad Harbach, Jennifer Egan, pero, sobre todo, su contemporáneo Foster Wallace, por compartir con él esa vocación de escritura infinita y de hacer de la literatura un verdadero sucedáneo de la vida.



¿En qué género lo podemos ubicar? Salta a la vista que su interés no está puesto en la Historia, ni en la fantasía ni en la especulación. Tampoco va con el género negro ni el policial ni con los temas bélicos. Lo suyo es la realidad cotidiana en escenarios preferiblemente urbanos de Norteamérica y la vida que se dice común y corriente de gente común y corriente, todo ello narrado por este autor de aspecto tímido, aficionado a los pájaros (pero temeroso de las arañas), con laudable riqueza verbal y elaborado tenor literario que apuntala su condición de genial retratista de su tiempo.

JORGE IVÁN PARRA.

Crítico literario, autor del blog 'De libros y autores' de EL TIEMPO y profesor de las maestrías de Literatura y de filosofía latinoamericana de la U. Santo Tomás