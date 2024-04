Jonas Brothers en Bogotá: posible setlist de canciones que sonará en el Movistar Arena

Colombia se encuentra entre los países que visitará Jonas Brothers, en la gira que hará por Latinoamérica. Este grupo musical estadounidense estará en Bogotá el próximo 19 de abril y su presentación será en el Movistar Arena.

La primera vez que los Jonas Brothers estuvieron en Colombia fue el 28 de octubre de 2010, en el parque Simón Bolívar.

Otros países incluidos en su gira por América Latina son Perú, Chile, Argentina y México y sus fanáticos están felices.

En el 2013, los Jonas Brothers, Nick, Joe y Kevin, anunciaron su separación. Sin embargo, ahora vuelven a cantar juntos. Por eso este concierto es especialmente esperado por sus fanáticos.

Las canciones que incluiría el grupo estadounidense son: Celebrate!, Strong Enough, What a man gotta do, Waffle house, S.O.S., Play my music, Gotta find you, September, Summer baby, When you look me in the ryes, Year 3000, Jealous, Cake by the ocean, Lovebug, Burnin' Up, Only human, Sucker y Leave before you love me.

