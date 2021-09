Jon Secada, Gonzalo Rubalcaba y los boleros

Desde que Gonzalo Rubalcaba tuvo uso de razón, hubo un piano en su casa habanera. Lo tocaban –y muy bien– su papá y sus hermanos.

Pero él –como le contó hace dos años a EL TIEMPO en una entrevista– quería ser percusionista. Y podía haber un poco de rebeldía en esa primera decisión, argumentó.

Una mujer lo hizo enamorarse del piano y cambiar de idea: Yolanda Fonseca, su mamá.



“Ella me sedujo y me explicó, sentada a mi lado, que el piano era importante para cualquier músico, que debía tener conocimiento de él porque me iba a servir para la destreza armónica y lo melódico. Esa explicación sabia hizo que me decidiera”.



Recordó, además, que cuando veía a sus hermanos tocando el piano le gustaba “cómo interpretaban a Chopin y Liszt, pero me parecía que era un instrumento muy difícil, así como la lectura de las partituras, y más hacer las dos cosas al tiempo”.



La vida, que siempre pone sus condiciones, lo convirtió en uno de los mejores pianistas del mundo en su estilo, especialmente en el jazz, y afirmó en aquella ocasión que nada era casual: “Todo parece ser que funciona porque hay un motivo y una razón predestinada”.

Un piano lo espera el 23 de septiembre en el Teatro Colsubsidio, donde estará acompañando a Jon Secada. Los artistas, ambos de origen cubano, grabaron el disco Solos y lo presentarán en la inauguración del Festival del Bolero Contigo Aprendí.



Es un concierto solo de piano y voz, con artistas que, con su sentir y léxico muy de la isla, han dicho que cantan y tocan “como entienden”.



El disco tiene 10 canciones: 'Rosa mustia', 'Contigo en la distancia', 'Soy tan feliz', 'Me faltabas tú', 'Tú me acostumbraste', 'Dime que me amas', 'Longina', 'Delirio', 'La tarde' y 'Hasta mañana mi vida'.

Ambos artistas nacieron en La Habana. Secada, de 1961, es dos años mayor que Rubalcaba. Y no se conocieron en Cuba, sino en un vuelo entre Miami y San Francisco, en el que intercambiaron teléfonos.



Tiempo después, según le contó a Los Angeles Times, Secada llamó al jazzista y “rogué, antes de marcar, que tuviera el mismo número. Gonzalo me contestó y ahí empezamos a trabajar en el disco, un proceso que demoró dos años”.



Los dos están en el jazz y esto les permitió hacer versiones distintas y a su gusto de canciones conocidas, que son las que van a cantar en Bogotá.



Ganador de tres premios Grammy y con más de 20 años de carrera, en el 2017 Secada hizo un disco de homenaje a Benny Moré, uno de sus ídolos musicales, titulado To Benny Moré with Love y cuyos arreglos son muy similares a los que les hizo a esas canciones el inolvidable Bárbaro del Ritmo.



El 24 de septiembre estará Gema Corredera, cubana, cantante, productora, musicóloga y guitarrista, con un gran registro vocal, y dará un concierto de bolero y el filin mezclado con canción brasileña, flamenco y jazz.



Y el 25 de septiembre estará la también cubana Malena Burke, hija de Elena Burke, con son, balada, chachachá y boleros.