Jon Fosse: el maestro del silencio dramatúrgico que recibe el Nobel

“En momentos de tanta gritería se agradece el silencio”. Tal vez esta frase del director Nicolás Montero sea la mejor descripción de la obra del noruego Jon Fosse, galardonado ayer con el Premio Nobel de Literatura.



En su acta, los miembros de la Academia Sueca le otorgaron el galardón “por sus innovadoras obras de teatro y su prosa, que dan voz a lo inefable”.

“Estoy abrumado, muy contento y agradecido. Este galardón premia la literatura que ante todo quiere ser literatura sin tomar otras consideraciones. Y es un premio para el nynorsk”, señaló Fosse en un comunicado distribuido por su editorial noruega.



Una singularidad de su obra es que está escrita en nynorsk, el segundo estándar oficial del noruego escrito, creado a partir de variantes dialectales propias a mediados del siglo XIX para diferenciarse del bokmål, basado en el danés.



En declaraciones al canal noruego TV2, el galardonado ironizó con el hecho de llevar tiempo en las quinielas: “Hace unos diez años que estoy en las discusiones sobre el Nobel, así que estoy acostumbrado a los nervios al respecto. Pero, como estoy acostumbrado a que no me lo den, que me lo hayan dado vino como algo inesperado”.



Aunque se hizo famoso fuera de su país por sus piezas teatrales, que le han valido la etiqueta del “nuevo” Henrik Ibsen –autor compatriota suyo–, con los años su prosa alcanzó su propio lugar de honor.



Admirador de Samuel Beckett y Thomas Bernhard, Fosse comparte con estos su visión agnóstica del mundo, aunque añade una calidez, una “inocente vulnerabilidad” y un humor que contrastan con el nihilismo de aquellos, resaltó el fallo de la Academia, que elogia la combinación de localismo con técnicas artísticas modernistas.



“Es difícil clasificar a Fosse, muy conocido como dramaturgo pero últimamente asociado también a la escritura y búsqueda de una ‘prosa lenta’. En un mundo lleno de ruido, de discursos altisonantes, obsesionado por definir la marca de cada individuo, Fosse pareciera estar más cerca del silencio y de la sencillez del lenguaje. Un autor a contrapelo de nuestra época y, probablemente, por eso, muy necesario”, explicó a EL TIEMPO Nicolás Montero, director artístico del Teatro Nacional.



Por su parte, para el director Octavio Arbeláez, director del Festival Internacional de Teatro de Manizales –que subirá el telón a finales de este mes–, si bien para nuestra región Fosse puede resultar un autor un poco lejano, “es muy conocido en Europa, una celebridad en el mundo teatral francés y, desde luego, en los países nórdicos”.



“A Fosse se lo reconoce como beckettiano, en sus obras el silencio es tanto o más importante que el texto, así se subraya por el autor que aun juntos, los seres humanos permanecemos en soledad”, comentó a este diario Arbeláez.



De hecho, uno de sus primeros trabajos literarios pagados fue por encargo de una institución noruega, una obra teatral titulada Alguien vendrá, que la crítica compara con Esperando a Godot, de Beckett.



Así describió Fosse alguna vez su obra, en una entrevista al diario francés Le Monde, en 2003: “No escribo sobre personajes en el sentido tradicional de la palabra. Escribo sobre la humanidad”.



Sobre su obra, Arbeláez recuerda los montajes que ha tenido la oportunidad de ver en diferentes festivales del mundo.



“Repasando la memoria de lo visto en alguna parte –anota–, recuerdo un montaje argentino que hizo Daniel Veronese de La noche canta sus canciones, en el festival Santiago a Mil, en Chile; una versión de Sueños de otoño, dirigida por Gabriela Iribarren, y El invierno, que actuaba la fantástica Margarita Musto con dirección de Anthony Fletcher, ambos en Montevideo (Uruguay)”.

Fosse será publicado en español también por la editorial Random House. Foto: AFP

Vikingo escritor

Fosse nació hace 64 años en Haugesund, en la costa oeste de Noruega, caracterizada por algunos de los fiordos más emblemáticos del país. De cara redonda y ojos azules, barba y pelo medio largo, creció amando la escritura que combinó de pequeño con el amor por la música (tocaba la guitarra y el violín), y a los 12 años escribía letras de canciones.



Se matriculó en la Universidad de Bergen y estudió Literatura Comparada, Sociología, Filosofía y Teoría del lenguaje. Luego se doctoró en Filosofía y se desempeñó como profesor de la Academia de Escritura Creativa de Hordaland.



Tras estudiar literatura, debutó en 1983 con Rojo, negro. Su estilo se caracteriza por las numerosas proyecciones temporales y los puntos de vista alternos, que se convirtieron en su seña de identidad.



Fosse es considerado una de las grandes figuras literarias de su país. Desde 2003 es caballero de la Orden Nacional del Mérito de Francia y en 2011 el rey de Noruega le otorgó “por sus contribuciones a las artes y la cultura noruega” la Grotten, residencia honoraria propiedad del Estado y ubicada en las instalaciones del Palacio Real, en Oslo. Con este premio, el autor –nacido el 29 de septiembre de 1959– se convierte en el cuarto en lograrlo, tras Bjørnstjerne Bjørnson (1903), Knut Hamsun (1920) y Sigrid Undset (1928).



Sus obras de teatro han sido representadas en multitud de países, como EE. UU., China, el Reino Unido, Australia, Dinamarca, Argentina, México, Chile y España. Ha sido traducido a más de cuarenta idiomas. Ha escrito también novela, poesía, ensayo y cuentos infantiles.

Teatro: el aire que respira

El éxito continental le vino de la mano de la obra de teatro Nokon kjem til å komme (Alguien va a volver a casa, 1996), donde en “su radical reducción del lenguaje y la acción dramática, expresa las emociones humanas más poderosas de ansiedad e impotencia en los términos cotidianos más simples”. El uso de pausas e interrupciones para crear incertidumbre es otra de las características de su obra.



Pero la fama internacional como dramaturgo trajo también otras consecuencias que lo afectaron. “Me convertí en una marca, eran unas circunstancias increíbles, viaje tras viaje, aeropuertos, nuevos hoteles, a menudo solo; estreno tras estreno por todo el mundo. Viví así unos 15 o 20 años. Fue demasiado. Yo soy tímido y para poder aguantar todo lo social relacionado con esto bebía”, confesó en una entrevista hace cuatro años con Aftenposten, principal diario noruego.



Fosse acabó internado en un hospital y decidió dejar la bebida y el teatro para concentrarse en la narrativa durante la última década, en la que ha escrito varias obras reputadas.



Uno de sus trabajos más reconocidos en prosa es Trilogien (Trilogía, 2014), una saga de amor y violencia con referencias bíblicas que le valió el premio del Consejo Nórdico, predecesora de su obra magna, Septologien (2021), una novela de 1.250 páginas escrita en forma de monólogo y en la que el protagonista, un artista anciano, habla consigo mismo. Se trata de tres volúmenes (o cuatro, depende de las ediciones): El segundo nombre, Yo es otro y Un nuevo nombre, finalista al Premio Booker Internacional 2022.



Fosse, además de una numerosa lista de premios en su país como el de Literatura del Consejo Nórdico en 2015, posee otros internacionales como el premio de teatro Ibsen (2010); el Nordic (2007), que concede la Academia Sueca; el BMFSFJ, en Alemania (2007); o el Premio Europeo de Literatura (2014), que se otorga en Francia.



Con información de AFP y Efe

