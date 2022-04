Dice una máxima –habitual mantra en tiempos electorales– que “aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo”. Es una frase que no le hace méritos al que puede encontrar en sus raíces la base de todo, como la mina de oro sobre la cual se sienta Jon Batiste. Una riqueza cultural que conecta generaciones, sonidos, colores y herencias.



El domingo pasado, en la entrega 64 de los Premios Grammy, en Las Vegas, el aparentemente desconocido músico de 35 años se quedó con los grandes galardones de la noche: álbum del año (por 'We Are'); mejor video musical ('Freedom'); mejor performance de raíces americanas ('Cry') y mejor canción en esa misma categoría, además de mejor banda sonora, por lo que hizo para la cinta 'Sou'l, la fantasía jazzística de Disney.

Realmente no es un desconocido, pero sí un ‘bicho raro’ para una industria musical que fabrica identidades. Raro y valioso. Tal vez de allí sus atuendos en la ceremonia musical, en los que se puede encontrar simbolismo en cada detalle: su esmoquin de arlequín en la alfombra roja (diseñado por Dolce & Gabbana) o su capa negra larga en el momento de su interpretación al piano, que parece emular a uno de los más originales íconos de la historia de la música afroamericana: Screamin’ Jay Hawkins.



De repente, Batiste se despoja de la capa, deja el piano de cola negro y en un salto se convierte en el cantante que se apodera del escenario. Y entonces nos recuerda a James Brown, a Sam Cooke, a The Temptations o al reverendo Al Green, todos en uno. Las luces se prenden en medio de colores chicle, mientras su bajista baila como Funkadelic. Y apenas segundos después, las luces se apagan excepto por un spot que apunta a Batiste, en otro piano, en un corto despliegue de herencias de Thelonius Monk. Todo cierra con una batucada de bailarines que recuerdan a Brown, a Motown, a Prince, a África. La canción es Freedom y, atención: en todo este viaje solo han pasado cinco minutos.

Jon Batiste Video de la presentación de Jon Batiste en los Grammy 2022. Jon Batiste durante la presentación en los Grammy 2022. Foto: AFP

El Estados Unidos de la televisión reconoce a Batiste especialmente por ser el líder de la banda musical del programa The Late Show with Stephen Colbert, pero su fama es más valorada entre músicos legendarios: ha grabado con Stevie Wonder, Lenny Kravitz, Quincy Jones, Roy Hargrove, Mavis Staples y alcanzó a trabajar con Prince, además de grabar en la escena pop junto al británico Ed Sheeran.



Aún más valorado resulta serlo en su región: Nueva Orleans. Batiste nació en Metairie, Luisiana, al borde del río Misisipi. Creció entre las raíces del barrio de Tremé, que es uno de los símbolos de la cultura regional, porque ser de Tremé significa estar ligado a las brass bands, las bandas de vientos de Nueva Orleans: la herencia de un sonido que retumba en las calles y no tiene comparación en todo el mundo, solo puede ser identificado con esa ciudad. De hecho, varios miembros de la familia Batiste (Lionel Batiste y Milton Batiste) fueron integrantes de sus agrupaciones centenarias.



Este elemento está presente en el video ganador de Freedom, que fue grabado en las calles de Tremé y de otros puntos históricos de Nueva Orleans.



Por su aporte al jazz local, Jon Batiste ha recibido varios premios, entre ellos el reconocimiento como Grand Marshal del carnaval de Endymion, una de las tantas extravagancias alrededor del Mardi Gras.



Además, viviendo en Nueva York, recibió otro legado único, en 2012: asumió el rol de director creativo del Museo Nacional de Jazz en Harlem y creó el programa 'Jazz is: Now!'

Jon Batiste, cantante. Foto: Patrick T. FALLON / AFP

Todo lo que suena

Así como los vientos de Nueva Orleans están en su música, también lo están casi todos los géneros relacionados con la cultura negra americana: soul, rhythm & blues, funk, jazz, blues... Entonces, a lo largo de su disco, suena de fondo el piano eléctrico Wurlitzer, tan propio del góspel y que Ray Charles incluyó en su famoso éxito What’d I Say e hizo compañía a Aretha Franklin en I Never Loved a Man (The Way I Love You), de 1967, año en el que el instrumento encantó en las manos de Marvin Gaye en I Heard It Through the Gravepine.



Precisamente, en otra canción del We Are, titulada Sing, Batiste evoca un sonido familiar a Gaye y su What’s Going On.



Pero también está una conexión profunda de Batiste con el pop actual, junto al productor Tom Arndt, y similar al oído de Bruno Mars y Mark Ronson.



Esa versatilidad le permite jugar e improvisar entre sonidos para el talk show de Colbert. Una dinámica similar a la que mantiene el músico Questlove, su equivalente en el programa Late Night de Jimmy Fallon.



Su activismo tiene raíces en la historia misma de EE. UU.: su abuelo David Gauthier fue el presidente de la Unión de Trabajadores Postales de Luisiana y uno de los protagonistas del paro de 1968 en el que participó Martin Luther King Jr., apenas unos días antes de ser asesinato.



Esa influencia fue más obvia cuando, en 2020, Batiste lideró protestas en Nueva York por la muerte de George Floyd y, como parte del movimiento Black Lives Matter, grabó precisamente We Are, la canción que originó el álbum que hoy lo tiene en el centro de atención y es, además, una redención de los llamados álbumes conceptuales: discos que pueden ser entendidos como una pieza única y no solo como un compendio de canciones nuevas. Otros de sus álbumes son: Hollywood Africans (2018), Chronology of a Dream (concierto en 2019), y su debut, Times in New Orleans (2005).



Por supuesto, también está Soul, la banda sonora en la que Batiste trabajó junto a Trent Reznor y Atticus Ross: una historia que gira en torno a un profesor de jazz y cuya redención está, precisamente, en mirar a sus raíces para encontrar la felicidad.

Su música es autobiográfica: un revisionismo de la infancia en la América negra, de lo que veía en las reuniones familiares, en la vida en comunidad, en el primer amor y en los amigos. Esa intención no es nueva: es un camino que ha recorrido, entre otros artistas, Lenny Kravitz con Black and White America (2011). Fue precisamente Kravitz quien le entregó a Batiste el premio a mejor álbum del año.

Jon Batiste, en los Premios Grammy 2022. Foto: Rich Fury / AFP

“La música es una forma real de conexión con un poder superior en su estado máximo (…) es una forma de comunidad que unió a la gente y le da un propósito común”, dijo Batiste a la revista Forbes, que en 2016 lo eligió entre los 30 personajes por debajo de los 30 años con influencia cultural en Estados Unidos.



El multiinstrumentista vive inmerso en una felicidad profunda y parece no temerle a lo empalagoso de esa idea. Cuando, para abrir su concierto en el programa Jazz Night in America, de la National Public Radio, puso a su ensamble Jon Batiste & Friends, una liga de vientos, piano, batería y contrabajo, a improvisar sobre la base de la canción infantil If you are happy and you know it clap your hands –que se puede ver en YouTube–, le deja claro a su público que todos están ahí para divertirse.



En un entorno en el que tantas estrellas arrojan la sospecha de ser productos fabricados en la oficina de una discográfica, la autenticidad y la explosiva creatividad de Batiste a través de los caminos del jazz resulta inspiradora y refrescante. No es gratuita una foto que se ha viralizado de Lady Gaga durante la ceremonia, emocionada al hablarle y luego, reconociendo entre lágrimas que lo mejor de los Grammy era estar entre los más grandes talentos de la música actual.



