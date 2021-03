50 años del álbum debut en solitario de John Lennon

Yoko Ono Lennon y Capitol/UMe celebran el próximo 16 de abril los 50 años del lanzamiento del álbum debut en solitario de John Lennon con la publicación de ediciones exclusivas, según adelantó este jueves la discográfica.



El John Lennon/Plastic Ono Band fue grabado en 1970 poco después de la disolución del archifamoso cuarteto de Liverpool, y en ese trabajo el músico "limpió de artificios y ornamentaciones la música para llegar a crear un exorcismo artístico visceral, confesional, crudo, dolorosamente honesto y revelador", recuerda en un comunicado la discográfica.

'The Ultimate Collection' se vende como "una experiencia inmersiva, de escucha profunda y exploración en profundidad" y los temas incluidos -un total de 159- han sido revisados por Yoko Ono, que supervisó la producción y la dirección creativa del álbum.



Se trata de una caja súper Deluxe de 8 discos, que incluye la mezcla nuevamente remasterizada en estéreo, grabaciones de estudio, tomas desechados, y extras.



También se lanzará un documental sonoro que explora la evolución de cada tema, además de mezclas en blu-ray.



El material que Lennon ofreció en su trabajo debut sorprendió en su día a la crítica pues se alejaba, recuerda el mencionado comunicado, "de la instrumentación florida o la psicodelia de un Sgt.Pepper o del tipo de rock vivaz y poesía abstracta del álbum final de la banda, Let It Be".



En su lugar, ese proyecto incluyó temas de contenido autobiográfico, canciones emocionales, y tocaba temas como el abandono de su madre y su padre, la soledad del estrellato, su esposa Yoko Ono y el fin de la revolución cultural.



Esta histórica colección, remezclada y remasterizada, contiene además un póster de "War Is Over!" y un libro de tapa dura con letras de canciones y fotos poco conocidas; memorabilia y notas completas.



En el prefacio del libro, Yoko Ono escribe: "Con los discos de la Plastic Ono Band, a John y a mí nos gustaba la idea de mostrar esta realidad básica, cruda, que queríamos enseñar al mundo".



"Estábamos influyendo a otros artistas, dándoles valor, dando dignidad a un cierto estilo de vulnerabilidad y fuerza que no era aceptada por la sociedad de aquel tiempo.



Fue una revolución para un Beatle decir: 'Escuchad: soy humano, real'. Tuvo mucho valor por su parte", remarca.



EFE