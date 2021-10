John Galán Casanova: el poeta y las redes sociales

¿Qué es lo que hace del lenguaje cotidiano “poesía”? ¿Una música nueva, un silencio particular? ¿La unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, como decía García Lorca? Es muy difícil que encontremos respuesta. A lo mejor está bien que así sea, pues la poesía sigue siendo todo aquello que escapa a una única definición, esa excepción a la regla, ese “no sé”, cantado con su lira por una muchacha de Lesbos, hace 2.500 años; compartida en una historia de Instagram que se borra al día siguiente. No hay nadie que pueda detener su movimiento.

John Galán Casanova nació en 1970. Su generación, como ninguna otra quizás, tuvo que vivir una revolución tecnológica que habría de cambiarlo todo, de la máquina de escribir a la inteligencia artificial, de los cafés literarios a los talleres de poesía que hoy se dictan por Zoom. Ningún poeta colombiano, y esto es así desde sus primeros libros, se ha interesado tanto por estas nuevas transformaciones: el academicismo de la cultura, las últimas tecnologías, y cómo han cambiado estas cosas nuestra forma de escribir y la manera en que las palabras encuentran un sentido en medio de un mundo de celulares, de redes sociales y transferencias electrónicas.



En sus primeros libros, publicados por John Galán en la última década del siglo pasado, incluso retiraba unas palabras de sus títulos ALMAC N AC OSTA (1993), El coraz´n portátil (1999), como si la poesía fuera esa huella que dejaran en nosotros las palabras, esos pequeños estragos del movimiento, tan parecidos a las obras del artista Óscar Muñoz, en las que vemos un rostro que se muestra brevemente sobre el vaho, o una mano que dibuja el mismo rostro sobre un lavamanos, para perderse después.

Los poetas de este tiempo parecen incapaces de captar la eternidad, nos dice John Galán Casanova. No pueden pintar lienzos sino huellas. No quieren escribir sobre los monumentos sino de aquello que pensamos cuando andamos por la ciudad, con un ojo en el celular y el otro en los millones de personas y fragmentos cotidianos. Pero precisamente en las palabras del poeta es donde toda la historia de Colombia se condensa en la velocidad: “Los pañuelos / blancos / agitados al mediodía / para la tarde enjugan nuevos lutos”.



Con El inmortal, recién publicado, esta pregunta por la poesía se desplaza a la figura del poeta en nuestros tiempos, con una ironía fulminante: “... Entre más relegado, más importante / Entre más importante, más mísero. / Qué alto he caído. / Lo inmortal / no quita lo patético / ni lo arribista…”. El poeta, ya un cincuentón maduro, ha ocupado el centro de la escena. Y así es que se mira en estas páginas con ternura y con humor, comenzando con su nombre, que aunque parezca una provocación no es un seudónimo ni tiene nada de inventado: “Los amigos llevan años distorsionándome los apellidos”.



Pocos oficios tienen la misma pretensión de necesidad, “En el poema cada palabra debe ser exacta”, lo hemos oído mil veces, pocos oficios, no obstante, se han vuelto en nuestros días tan comunes e irrelevantes. Desde esta paradoja es que escribe John Galán, al punto de que sentimos que este libro es el más personal de sus libros, y, al mismo tiempo, en el que parece tomarse menos en serio, lo es que una virtud indiscutible en este tiempo de selfies y narcisos, redes sociales donde todos se proyectan en su vanidad, sin que nadie repare en la ficción de lo que esto significa.



Se podría pensar que este es un libro humorístico y de hecho lo es, en la línea de las Gotas amargas de Silva y de Suenan timbres de Luis Vidales, a los que incluso menciona en los poemas. Pero esto aún siendo mucho, no lo es todo. La ironía con la mortalidad le ha permitido comprender esa fragilidad de personas y gestos cotidianos. No es una coincidencia que los mejores poemas del libro son los que tratan de la infancia o de sus padres, a los que ha comenzado a ver sin mentiras, pero con el cuidado que tenemos frente a aquello que va a desaparecer: “Nos inclinamos / para secarte / y calzarte / te ayudamos / a maquillarte / y vestirte… alisamos el ser como un guijarro…”, nos dice en el poema que se titula así, Madre, “remontando / la ladera / la silla de ruedas / mi madre y yo / somos una muda / una lenta / una sola sombra larga”.



Aquí es cuando recordamos que esta ironía tiene una sombra de ternura en su reverso, y entonces recordamos a Silva, entre la sombra y la risa de Las gotas amargas, y entonces recordamos a nuestros padres. ¿No es la poesía esa fragilidad, ese no saber bien si debemos reír o llorar, morirnos un poco o salir a montar en bicicleta, superados por ese movimiento de palabras? Con este libro, Galán Casanova parece recordárnoslo.



SANTIAGO ESPINOSA*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

* Poeta y ensayista bogotano

