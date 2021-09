El ‘amor supremo’ que dejó Coltrane

A comienzos de abril publiqué en este diario una entrevista con el baterista Jack DeJohnette. Lo que más me impresionó fue la respuesta que dio a la pregunta sobre cuál ha sido el momento más desafiante de su carrera.



“John Coltrane”, dijo.

DeJohnette se enorgullece de haber tocado junto a muchas de las grandes estrellas del jazz como Miles Davis, Charles Lloyd o Wayne Shorter, pero asegura que la “experiencia Coltrane” fue algo superior: “John fue un hombre muy espiritual y esa espiritualidad se expresaba a través de su música. Él era como un imán y llevó el ‘Om’ al jazz con un alto, altísimo nivel de interpretación en el saxofón. Su forma de improvisar y componer aún no ha sido igualada. Tocar con él era un desafío físico y mental, pero sobre todo espiritual”.



¿A qué se refería DeJohnette cuando hablaba de la “espiritualidad” en la música de Coltrane? ¿Qué elementos comunes hay en ella para que tantas personas compartan esa apreciación? ¿Era su forma de tocar? ¿Era el efecto de su propio despertar espiritual y musical? ¿Era su personalidad la que impregnaba su música de un halo místico y trascendental?



Son preguntas que me rondan luego de esa reveladora entrevista. Desde que comenzó la pandemia escucho frecuentemente A Love Supreme y he leído algunos textos para intentar responderlas. Con esto en mente, abordaré algunos aspectos sobre el contexto, el proceso creativo y la enorme influencia de esta obra maestra.

El ‘ethos’ espiritual’



Desde el punto de vista de la etnomusicología, por ejemplo, nos dice Emmett G. Price III en su magnífico ensayo The Spiritual Ethos in Black Music and Its Quintessential Exemplar, John Coltrane, que el ethos espiritual “es el carácter fundamental de la música negra que unifica las distintas expresiones y dimensiones de la experiencia negra, conectando lo viejo y lo nuevo, lo urbano y lo rural, lo tradicional y lo contemporáneo, lo clásico y lo popular, todo esto mientras conserva la integridad de la expresión artística. El ethos espiritual en la música negra sirve como un punto de apoyo central que hace posible la asociación de la experiencia negra uniendo las diversas realidades sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas en una sola esencia: el espíritu distintivo de la música (…) El ethos espiritual permite que el contexto cultural y el contenido sociopolítico de la música sean tan importantes como la práctica escénica y la maestría musical del artista. La música es una expresión del corazón y la mente; por lo tanto, nuestro análisis de la música debería tener en cuenta la pasión y el intelecto del artista. El ethos espiritual ofrece un método de análisis para esto”.



Aquí es importante decir que, aunque compartan el objetivo común de “transformar” al ser humano, espiritualidad y religión no son lo mismo. De hecho, quien busca la transformación espiritual no necesariamente debe acudir a los sistemas o prácticas religiosas para alcanzarla. La espiritualidad es única, individual, subjetiva. La religión en cambio incorpora lenguaje, liturgia, institucionalidad, contexto histórico, un sistema organizado de accountability y una construcción filosófica o teológica a través de la cual la gente se une colectivamente a ese anhelo de búsqueda espiritual. Lo religioso presupone lo espiritual, pero lo espiritual no presupone lo religioso.



En este sentido, el ethos espiritual de A Love Supreme reivindica nuestra capacidad de amar como el único camino hacia una auténtica transformación más allá del dios o religión que esté por medio. Lo que hace Coltrane en su álbum es utilizar la música como herramienta de transformación. Más que música negra hecha para negros, la suya tenía y tiene la intención de convocar a personas de todos los credos y razas. La fuerza de su mensaje es capaz de traspasar cualquier barrera.



En este punto cabe preguntarnos cómo ocurrió el despertar espiritual de Coltrane y qué lo influenció, por fortuna, dos aspectos de su vida ampliamente documentados. El saxofonista nació en Hamlet, Carolina del Norte, el 23 de septiembre de 1926 y creció en High Point, una pequeña ciudad del mismo estado.

Desde niño se sintió atraído por el blues. Su padre era predicador y su abuelo, líder comunitario y ministro de la Iglesia Episcopal Metodista Africana de Sion. Los cantos y la música estaban presentes en las prédicas y en su entorno familiar.

La tragedia, sin embargo, acabaría abruptamente con la tranquilidad de su casa. En un corto período entre 1938 y 1939, su padre, una tía y sus abuelos maternos murieron cuando él tenía apenas 12 años.



Fue un golpe devastador del que solo pudo empezar a levantarse tocando el saxofón alto y el clarinete, instrumentos que aprendió gracias al apoyo de Alice Gertrude Blair, su madre. “(…) Desde el comienzo se dice que practicó continuamente, obsesivamente, como si practicando pudiera traer de vuelta a su padre, o quizás ayudarse a olvidarlo, como si triunfando en la música pudiera restaurar la estabilidad y el control de su vida.



Quizás, en cierto sentido, la música se convirtió en su padre sustituto. Y a través de la música pudo a la vez expresar y aliviar el dolor que sintió por la muerte de su padre, un dolor que no parece haberse permitido explorar por completo”, dijo su prima Mary Alexander, entrevistada por Lewis Porter, autor de la biografía John Coltrane, his life and music.

Una respuesta al racismo

Según el propio Coltrane, 1957, año en el que superó su adicción a la heroína y al alcohol, y 1964, año en que compuso y grabó A Love Supreme, constituyen dos momentos de “despertar espiritual” que marcaron y cambiaron el rumbo de su vida.

El álbum fue concebido como una suite de cuatro partes tituladas Acknowledgement, Resolution, Pursuance y Psalm. Si Miles Davis fue en cierto sentido una especie de “príncipe de la oscuridad”, Coltrane fue esa luz de espiritualidad que cambió para siempre la esencia del jazz.



A Love Supreme es también una respuesta al racismo que vivió el artista en un contexto de violencia y tensión política. No olvidemos que en el fervor de los 60 surgió el nacionalismo negro y se afianzaron las luchas del movimiento por los derechos civiles, que abanderaron Malcom X, nacido un año antes que Coltrane y asesinado dos años antes de su muerte; y Martin Luther King, nacido tres años después que Coltrane y asesinado un año después de la muerte del músico.

A este entorno hay que sumar las propias búsquedas espirituales de Coltrane, quien no solo estudió las músicas de India, África y los pueblos indígenas de Estados Unidos, sino distintas religiones como el islam, cristianismo, hinduismo, la cábala (misticismo judío) así como las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti.



Su curiosidad también lo llevó a aprender sobre yoga, matemática, astrología, historia, filosofía, entre otras disciplinas. “Mi música es la expresión espiritual de lo que soy: mi fe, mi conocimiento, mi ser”, dijo Coltrane.



Este mensaje, esta búsqueda fueron acogidos por personas de todas las razas y creencias y en ese sentido, dice Price III, “Coltrane le habló al núcleo de la humanidad; le habló al corazón de la gente (…) Como estudiante de lo espiritual, maestro del blues e innovador de la expresión post-bebop, usó la música para llegar a quienes estuvieran abiertos a la posibilidad de una existencia mejor”.

El gran aporte de Coltrane fue convertir la música en agente de cambio social y crecimiento espiritual, algo que iba mucho más allá de simplemente vender millones de discos.



Por cierto, A Love Supreme no fue el único álbum que Coltrane dedicó a su fuerte conexión con Dios, pero sí el más popular y el más vendido de su carrera.

Como creador, nunca tuvo miedo de lanzarse a lo desconocido ni de invitarnos a liberarnos a través de su música. Sus audaces exploraciones sonoras, en especial las del final de su vida, eran tan visionarias que quienes lo escuchan hoy todavía se asombran por la crudeza y honestidad de su arte.



La música de Coltrane ha hecho más por nosotros que muchos de los sermones y discursos vacíos que dividen al mundo de hoy. Al conmemorar los 95 años de su nacimiento en medio de una pandemia, A Love Supreme es cuando menos un refugio en el que yo personalmente vibro en una frecuencia distinta, como si aligerara transitoriamente mi existencia.



Bien sé que no es un álbum fácil de digerir a la primera, pero una vez se logra la apertura mental para disfrutarlo, es un leal y estimulante compañero de viaje.

Cuando pienso en quienes luchan por su vida en un hospital o lloran la pérdida de un ser querido, me siento abrumado por todo ese sufrimiento acumulado y pienso en qué dentro de nosotros puede ayudarnos a lidiar con tanto dolor físico y emocional.



Descubro de paso un dato curioso: Coltrane se enroló en la marina estadounidense el 6 de agosto de 1945, justo el día en que su país lanzó la bomba contra Hiroshima, y asumo que quizás la música volvió a salvarle la vida como ocurrió cuando murió su padre, y, tiempo después, cuando salió de las oscuridades del vicio.



Lo asignaron a Pearl Harbor, pero en vez de un arma, empuñó su instrumento como el único miembro negro de los Melody Masters, una banda blanca de marinos que tocaba swing en altamar. Al terminar su servicio, el futuro genio del jazz recibió varias medallas.



¿Qué habrá hecho con ellas? ¿Las arrojó a algún canal igual que Thomas Shelby en Peaky Blinders? ¿Lo enorgullecían aunque el holocausto se convirtiera en uno de los símbolos de muerte y destrucción más repudiados en la historia de la humanidad? ¿Guardaba rencor por lo que el pueblo de Japón también le hizo a su país? ¿Cómo lidió esos monstruos de guerra?La respuesta, una vez más, está en la espiritualidad de Coltrane.



Tal como lo cuenta el documental Chasing Trane, en julio de 1966 el saxofonista realizó una intensa gira por Japón. Al llegar a Nagasaki, un joven estudiante local que tenía la tarea de recogerlo en la estación de tren para llevarlo al hotel, se dio cuenta de que los músicos del cuarteto habían bajado del vagón y que Coltrane no aparecía. Cuando subió a buscarlo lo encontró sentado, muy tranquilo, tocando su flauta. El músico sonrió al ver su cara de sorpresa.



—¿Por qué tocas la flauta? —preguntó el japonés.



—Busco el sonido de Nagasaki —respondió él.



Al contrario de lo que esperaba su anfitrión después de un largo viaje, el jazzista pidió que lo llevaran directamente al hipocampo de la bomba atómica.

Allí, en la base del pequeño obelisco, colocó una corona de flores. Luego juntó sus manos y elevó una oración. Se quedó un rato largo mirando al cielo. Intrigado, el joven volvió a preguntarle por qué lo hacía y él respondió:



—Imagino los sonidos, el avión, la bomba, el sufrimiento del pueblo japonés…



El mismo joven fue el encargado de presentar el concierto de Coltrane y su cuarteto en Nagasaki. El saxofonista tocó Peace on Earth en honor a las víctimas del holocausto.



A través del jazz, el hombre que una vez recibiera las medallas del honor militar, pidió perdón a los japoneses por el dolor que les causó su propio país.

Cumplida esa misión, entregado ese mensaje, Coltrane regresó a Estados Unidos y justo un año después, el 17 de julio de 1967, murió de cáncer. Tenía apenas 40 años. Su gira por Japón fue la última. Peace on Earth no resucitó ni curó a nadie pero estoy seguro de que sí alivió a quienes la escucharon.



Y aunque no pueda comprender con exactitud el ethos espiritual que habita esa música, sé que se manifestó aquella noche con una fuerza conmovedora.

En estos tiempos de ira y de miedo, necesitamos más que nunca aquello que nombre, defina o sane lo que duela, sea creatividad o espiritualidad, dos territorios en los que todos cabemos, en los que todos somos bienvenidos. Porque como dijo Coltrane, “una vez te das cuenta de esta fuerza de unidad en la vida, nunca más podrás olvidarla”.



-JUAN MARTÍN FIERRO*

Para EL TIEMPO

(*): Abogado y escritor