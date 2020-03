John Better le apuesta a la novela de terror caribeña

Europa se apropió del derecho universal al miedo. No nos permitió sentir un horror propio y, a cambio, nos entregó castillos, ruinas medievales, bosques oscuros, doncellas virginales, laberintos y vampiros, remotos como nuestras latitudes.

Fue de la mano de un europeo, el cineasta español Luis Buñuel, con quien recuperamos la posibilidad de producir una narrativa oscura hecha en el Caribe. Una tarde cualquiera, Álvaro Mutis le dijo al creador de Un perro andaluz que quería hacer “una novela gótica pero en tierra caliente, en pleno trópico.” El aragonés le respondió, categóricamente, que esto era una contradicción, pues una novela así “tendría que suceder en un ambiente gótico.” Sintiéndose desafiado, el escritor bogotano creó una de sus grandes obras, La mansión de Araucaíma (1986), con asesinatos, sepulturas y una casona en ruinas que magnifica los miedos de quienes la habitan.



Algunas décadas después, el barranquillero John Templanza Better, tal vez sin saberlo, también le responde a Buñuel con otro golpe: Limbo. Una historia de horror en el Caribe (Seix Barral, 2019).

Es que, aun bajo el sol bochornoso y un calor abrasador que agota, siempre hay una palmera, una casa, algún quiosco que produce sombra… y donde hay suficiente sombra, hay algo de oscuridad.



Lo siniestro no es propiedad exclusiva de los paisajes europeos. En un barrio de la costa colombiana como Las Nieves, oportuna paradoja, donde creció Better, la vida, lúgubre, parecía estancada en una atmósfera enrarecida de casas antiguas.



De esos tiempos, el escritor recuerda vívidamente la velación de un niño que falleció antes de haber sido bautizado. Cuidadosamente dispuesto sobre una mesa adornada con sendos ramos de flores coloridas, sus familiares colocaron palillos en sus ojos para que no se cerraran y, así, impedir su errancia por el limbo.



Los temores infantiles de Better encontraron un espejo en las películas de cine B que veía gracias al Betamax de un vecino que, con payasos malignos, muertos vivientes, seres del espacio exterior, Viernes 13 y El resplandor, entre tantas, logró perturbarlo y fascinarlo.

El libro es de Editorial Seix Barral. Foto: Archivo particular

Su libro se nutre de los mitos de espantos y esa relación ambigua de los seres humanos con la muerte, lo desconocido y lo que no se puede explicar. Limbo transcurre en medio de todo aquello que pretendemos ignorar, “lo que pasa debajo de la mesa, las grietas, las hendijas, lo que corre por debajo de la cama y sobre los techos”, afirma Better, siempre atento a lo que pasa alrededor, percibiendo lo que otros no alcanzamos a imaginar.



Sin limitarse a una fecha exacta y en el marco de una ciudad imaginaria, en Limbo el autor forja atmósferas tétricas y se dedica a la orfebrería de personajes que alzan vuelo, y donde los insectos y la sal son símbolos de misterios que no se revelan. Las brujas merodean, la ciudad sobrevive en la sequía, las aves nocturnas se posan en los árboles y espantan.



En esta novela, los deseos pecaminosos hacen de las suyas y acechan en cada esquina de la casa; las abejas y las mariposas interrumpen y molestan; las oraciones no surten efecto; los tejados son la parada obligatoria de personajes funestos.



En tiempos en los que parecería que los temas se agotaron, que las historias tienden a repetirse, que los espacios se revisitan una y otra vez con poca imaginación, Better opera con destreza en la creación de una historia que nos muestra que el miedo sube desde los tobillos, llega al cuello y nos habla al oído. Y con certeza, si giramos la cabeza, encontraremos que alguien nos mira.

JUAN CAMILO RINCÓN*

Especial para EL TIEMPO* Periodista cultural, escritor e investigador literario