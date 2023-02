En la mañana de este sábado, EL TIEMPO pudo conocer que el vocalista de la banda Def Leppard, Joe Elliott, de 63 años, estuvo hospitalizado en la clínica Marly, horas antes de que se presentara en el Simón Bolívar.



Elliott fue atendido de manera extraoficial por problemas respiratorios, condicionado al parecer por la altura de Bogotá. Como tiene antecedentes coronarios desde hace varios años, se consideró importante hacerle los exámenes correspondientes para evaluar su estado de salud.



Sin embargo, tras comprobar que no tiene grandes afectaciones, ya fue dado de alta.



El vocalista se encuentra preparándose para la presentación en la capital, según confirmó la banda a través de las redes sociales.

"El espectáculo sigue en pie en el Parque Simón Bolívar. Estamos listos para rockear con los fans en Colombia", aseguró la agrupación en una publicación de su cuenta de Instagram.

Elliott - en compañía de sus compañeros Rick Savage, Rick Allen, Phil Collen y Vivian Campbell- se va a presentar junto a la banda Mötley Crüe, en medio de su gira denominada 'The World Tour'.

La presentación en Colombia es la tercera fecha del tour, después de unos exitosos conciertos en Ciudad de México y Monterrey.



Por otro lado, Def Leppard está estrenando su decimosegundo álbum de estudio, 'Diamond Star Halos', por lo que los fanáticos colombianos podrán disfrutar de estos nuevos temas junto con clásicos como ‘Rock of Ages’, ‘Hysteria’, ‘Photograph’ o 'Bringin' On the Heartbreak'.

Miles de fanáticos, desde tempranas horas de la mañana, se encuentran haciendo fila en el Parque Simón Bolívar para ver a la legendaria banda.



