Katy Perry y los artistas que celebraron la llegada de Joe Biden

Además de los discursos políticos, los juramentos y los protocolos habituales de esta inusual posesión presidencial -porque por primera vez no asistió el presidente saliente-, la de Joe Biden será memorable gracias a las espectaculares presentaciones musicales que la acompañaron.



En la mañana del miércoles 20 de enero, las voces J Lo, el cantante de country Garth Brooks y Lady Gaga -que se robó el show cuando interpretó el himno nacional de los Estados Unidos- se escucharon durante la investidura del mandatario y de su vicepresidenta, Kamala Harris.

Horas más tarde, la explanada del Capitolio se transformó en el escenario para que numerosas estrellas le dieran la bienvenida al demócrata a la Casa Blanca en el concierto 'Celebrating America', que fue conducido por el actor Tom Hanks.



Bruce Springsteen, Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, y Katy Perry formaron parte del grupo de artistas que se presentaron. A continuación, recordamos algunas de sus interpretaciones.

Firework- Katy Perry

La cantante, que hace algunos meses tuvo a su primer bebé, selló las presentaciones con una espectacular interpretación de su canción Firework, con el obelisco de Washington y un show de pirotecnia de fondo.

Her Comes the Sun- Bon Jovi

El famoso roquero Jon Bon Jovi estuvo acompañado por la agrupación Kings of Suburbia para la interpretación de un clásico de los Beatles.

Land of Hope and Dreams- Bruce Spreengsteen

"Estoy orgulloso de estar en esta fría Washington DC esta noche. Les quiero ofrecer esta oración por el país", empezó diciendo el 'Jefe'.

Feeling Good- John Legend

El cantante y compositor, que siempre apoyó públicamente a Biden, tocó el piano durante su show.

Lady Gaga y J Lo, en la posesión de Joe Biden

Lady Gaga interpreta el himno nacional de los Estados Unidos

Jennifer López interpretó This Land is your Land y America the Beautiful.

