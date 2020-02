Joaquín Sabina ya está escribiendo canciones

Solidaridad de amigos, eso es lo que ha tenido Joaquín Sabina en sus días de convalecencia en el hospital Ruber de Madrid.

En un artículo publicado este 22 de febrero por El País de España, se cuenta que sus amigos han estado en la sala de espera del hospital, aguardando noticias y pendientes de qué necesita el músico tras su caída del escenario del WiZink Center de la capital española el pasado 12 de febrero, que obligó a llevarlo a un centro médico y además operarlo de un coágulo en el cerebro.



Y también han estado casi todo el tiempo las hijas del músico, Rocío y Carmela, y su novia desde hace 20 años, Jimena Coronado, quien fue, agrega El País, quien dio la alerta que es más que una buena nueva: que Sabina, estos días, en su habitación de hospital, ha compuesto canciones que seguramente sus seguidores del mundo oirán muy pronto.



Joan Manuel Serrat, uno de los mejores amigos de Sabina, de 71 años, habló de su salud en una entrevista con Beto Casella. “Joaquín tiene, como él mismo dice, una mala salud de hierro que le permite superar estos momentos complicados. Sigue todavía en el hospital, pero seguro que no por mucho tiempo, no creo que lo aguanten por mucho tiempo los médicos y las enfermeras. Lo que están deseando es sacárselo de encima lo antes posible”, dijo muy optimista.



Y agregó: “Me alegra que hablemos de un malestar pasajero, Joaquín se pegó un porrazo terrible que le provocó un derrame en la cabeza del cual tuvo que ser intervenido en un par de ocasiones y tuvo una fractura triple en el hombro. El accidente fue contundente. Afortunadamente podemos estar tranquilos, porque el hombre va superando uno a uno los procesos, pero no venimos de una cuestión sencilla".