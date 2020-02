El susto de la caída del escenario de Joaquín Sabina en un concierto

El periódico español El País informó esta tarde que el cantautor Joaquín Sabína fue sacado en camilla del Wizink Center, escenario en el que alternaba con su colega y amigo Joan Manuel Serrat.

Esto ocurrió después de una caída ocurrida cerca de las 9:15 de la noche (hora española), este 12 de febrero. Según informó el medio español, Sabina, de 71 años, acababa de interpretar un solo con Serrat e "iba caminando mientras hablaba con el público y ha perdido el pie".

La caída fue de dos metros, en la zona que separa al público del escenario. "Inmediatamente, los servicios de emergencia del centro de conciertos lo han evacuado en camilla y han apagado las luces". En videos publicados en redes sociales, se ve salir a los camilleros con el artista, mientras la gente, de pie, aplaudia en señal de respeto.

Sabína volvió en silla de ruedas empujado por Serrat para anunciar que se suspendía el concierto. FACEBOOK

TWITTER

"Miembros del público han informado que el cantante ha sufrido un fuerte impacto", agregó el informativo.



Los primeros informes dados por la organización del concierto indican que no se trató de un desmayo sino de una caída "de la parte frontal del escenario", citó El País.

Con los minutos se supo que ya "fuera de la vista del público" el cantautor fue examinado por los médicos. Según el mismo medio: "Poco después (Sabina) volvía en una silla de ruedas empujada por Serrat para anunciar que se suspendía el concierto porque se había hecho daño en un hombro".

“Queridos amigos, lo siento muchísimo. Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que duele mucho y me hace que tengamos que suspender con todo dolor este concierto”, manifestó el artista ante el público.

Queridos amigos, lo siento muchísimo. Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que duele mucho y me hace que tengamos que suspender con todo dolor este concierto. FACEBOOK

TWITTER

No es el único artista que ha sufrido accidentes en un escenario. Once meses atrás, el cantante argentino Sergio Denis cayó en el foso de un escenario y desde entonces su estado de salud ha sido delicado.

REDACCIÓN CULTURA​