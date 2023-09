“El pop urbano nos da tendencias comerciales y nos da líricas que no insultan a nadie, que no menosprecian a nadie”, dice este cantante que no tiene miedo de explorar con canciones que se pueden bailar o se pueden reflexionar”, dice Johan, un bogotano que apostó por este género y que está abriéndose paso en un ambiente muy competitivo.

“Más allá de hacer música quiero hacer labor social, casi todos los diciembres voy a llevar regalos y presentes a veredas y hogares geriátricos. Hace tiempo fui misionero y acólito. Cantaba en misas, aunque nunca contemple ser sacerdote”, explica el cantante que le ha cantado a la infidelidad (Mala) o su más reciente composición Beber conmigo.



“Beber conmigo es una fusión del pop urbano con un elemento regional (tiene guitarras, trombones y acordeón en la parte del coro) y la combinación siento que trae lo mejor de los dos géneros y habla de la lucha personal que tienen las personas que está pasando por una prueba, sufriendo o sacando con esfuerzo un proyecto adelante, pero luego el coro se orienta a una celebración de todas esas luchas”, explica el artista, que también explora el afrobeat.

Tanok ahora quiere buscar nuevos sonidos en el pop urbano. Foto: Cortesía del artista

Desde muy joven probó con la rondallita, el vallenato. Pero fue en la universidad cuando estudiaba derecho, que el pop urbano comenzó a tocar en su vida. Trabajó en su voz (dedicada antes a es estilo del vallenato). Su nueva propuesta de un logro conseguido, con un tono positivo, casi como el recorrido que está haciendo él mismo en su carrera.



“El reto es que la letra pueda funcionar o aplicar para la mayor cantidad de situaciones de la vida, el reto es no solo que la escuchen, sino que la puedan apropiar”, ratifica.

Ahora quiere seguir moviéndose en el circuito bogotano y extenderse a otras regiones, municipios y pueblos. Con ese calentamiento va a mirar el desarrollo de una gira y a analizar el vínculo que puede llegar a tener con el público, sobre todo el más joven.





“Nuestras letras son muy limpias, comerciales, pero narran historias. Lo más bonito es ver que la audiencia juvenil se está sintiendo identificada. Claro, a veces la reacción puede tener un mayor fulgor frente a otros recitales, pero siento que estamos logrando una poderosa conexión”, asegura.

Por ahora Joan Tanok sigue produciendo, cada mes y medio tiene el objetivo de seguir lanzando canciones y en miras de trabajar en una buena colaboración para este final de año o el próximo año para un tema que está en proceso de producción.

