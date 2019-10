JJ Benítez promete revelar más secretos en nuevo 'Caballo de Troya'

Más de 7000 páginas ha escrito JJ Benítez sobre sus investigaciones acerca de Jesús de Nazaret en su exitosa serie 'Caballo de Troya', que retoma ahora en un nuevo volumen, 'El diario de Eliseo', en el que, dice, resuelve enigmas pendientes de este proyecto en el que lleva trabajando 35 años.

'El diario de Eliseo', editado por Planeta, es el volumen número 11 de esta serie de la que JJ Benítez ha vendido millones de ejemplares desde 1984. Y aunque cerró la colección en 2011, al llegar al número nueve, en 2013 comenzó a publicar los textos que, asegura, resuelven los enigmas pendientes de su investigación.



Así, tras 'El día del relámpago', llega ahora 'El diario de Eliseo': "Ya prácticamente he terminado. Solo quedan dos volúmenes por aparecer", dijo JJ Benítez (Pamplona, 1946), una investigación en la que ofrece otra imagen de Jesús de Nazaret, "muy diferente de la que cuenta la religión", indica el autor: "un Jesús humano, próximo, esperanzador, no juez ni fiscal".



Concretamente, en este nuevo libro da voz a Eliseo, el segundo piloto de la Operación secreta 'Caballo de Troya', que se une al grupo de Jesucristo y le acompaña durante dos años y tres meses "asistiendo a conversaciones y prodigios que no constan en los textos evangélicos".



Las cartas que le dirigen sus lectores desde hace 35 años muestran cómo sus libros "les tocan el corazón, porque descubren un Jesús totalmente diferente. El objetivo de 'Caballo de Troya' es dar esperanza y el lector lo percibe".



En el libro aparecen "situaciones límite" que los Evangelios "jamás han contado", recalcó el escritor. Se declara apóstata y dice que el papa Francisco es "valiente y sincero, lleno de buena voluntad y batallador", una persona que ha intentado cambiar las cosas pero que "vive en un pozo lleno de víboras y no podrá hacer nada".



'Belén' es el próximo libro que tiene previsto publicar JJ Benítez, en el que relatará 6 meses de la vida pública de Jesús, mientras que el último, titulado 'Rayo negro', es una nueva aventura de Eliseo cuando sigue a Jesús de Nazaret por el Mediterráneo y parte de Asia, asegura.



