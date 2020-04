Un video musical hecho con instrumentos caseros

Muchas producciones se han adaptado al confinamiento y llevan las transmisiones a canales como YouTube o Instagram, pues los presentadores y protagonistas graban desde sus casas.



Este es el caso de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el programa de entrevistas estadounidense que ha ganado mucho prestigio por la calidad de los invitados y las divertidas secciones que brinda el presentador Fallon.



Esta vez, en su versión virtual, Fallon invitó al cantante y guitarrista Sting, mejor conocido por haber hecho parte de la famosa banda británica The Police. En el show online, la sección de concierto tuvo la participación también de la agrupación The Roots, quienes interpretaron una reconocida canción, pero con instrumentos caseros. El video fue toda una sensación en internet.

El tema interpretado en la videoconferencia para el programa fue la canción The Police Don't Stand So Close to Me, que traduce “No te pares tan cerca a mí”, el cual fue muy popular en los años 80 cuando la banda estaba en auge. Esta vez Sting, Fallon y The Roots la escogieron como el título perfecto para el aislamiento social.



Rápidamente, el video esta sección fue un éxito en YouTube y en redes sociales, pues la originalidad de usar instrumentos como almohadas, tijeras y cubiertos fue curioso y divertido.

En una emisión de estudio normal de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, existe la sección ‘Classroom instruments’, que traduce “Instrumentos de un salón de clase” y que allí los invitados musicales, junto a The Roots, deben interpretar alguna de sus canciones con instrumentos que son para niños.



Varias personalidades como Adele, Ed Sheeran y los Jonas Brothers han participado de esta divertida y curiosa interpretación.



The Roots ha sido la banda que ha colaborado en el show de Fallon desde el 2014. Igualmente, esta agrupación estadounidense tiene una larga carrera musical en el género del hip-hop y jazz.

