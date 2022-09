Jhonny Rivera se ha convertido en uno de los cantantes más reconocidos del género popular. No sólo se ha valido de su talento musical para adquirir seguidores a lo largo y ancho del país, sino que, además, su carisma, solidaridad y empatía le han ayudado a convertirse en uno de los artistas más queridos de Colombia.

Una vez más, el intérprete de ‘Te Extraño’ demostró que la música no conoce de límites geográficos, nombres propios ni antecedentes judiciales cuando anunció que daría un concierto en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Valledupar.

En cada cárcel se canta más o menos en cinco patios, o sea, son como 25 conciertos que donamos cada año, pero nunca se me ha dado la oportunidad de ir a la cárcel de Valledupar y voy para allá FACEBOOK

“Les quería contar que cada año voy a muchas cárceles del país, más o menos a cinco cárceles y en cada cárcel se canta más o menos en cinco patios, o sea, son como 25 conciertos que donamos cada año, pero nunca se me ha dado la oportunidad de ir a la cárcel de Valledupar y voy para allá. Eso va a ser una experiencia increíble, es una de las cárceles más fuertes”, expresó el cantante a través de sus historias de Instagram el pasado 27 de septiembre.

Posteriormente, en la mañana de este miércoles 28 de septiembre, el artista siguió compartiendo detalles de su presentación mientras se encontraba aguardando el vuelo que lo llevaría a la capital del departamento del César. “¿Saben qué hago hoy por aquí? Estoy en el aeropuerto de Bogotá, llegué anoche. Voy saliendo para Valledupar”, contó el intérprete de ‘Usted No Me Olvida’ a los tres millones de seguidores que posee en Instagram.

El artista hizo el anuncio el pasado 27 de septiembre, mismo día en el que llegó al aeropuerto de Bogotá. Foto: Instagram: @jhonnyrivera

Tampoco perdió la oportunidad para expresar a los usuarios que los mantendría informados, en la medida de lo posible, de todo lo que aconteciese durante su primera presentación en la cárcel de Valledupar. “Les estaré contando, no sé si nos dejen hacer algunas tomas porque allá hay gente de condenas muy altas. No sé cómo manejen el tema”, concluyó.



Si bien es el primer concierto que Rivera ofrece en una institución penitenciaria de la capital del César, no es el primero que protagoniza en una cárcel. A inicios de este año, el cantante de música popular aceptó la invitación de la Fundación Acción Interna -precedida por Johana Bahamón- y se presentó ante decenas de reclusos de la cárcel Distrital de Bogotá.

“Momentos de alegría, empatía y reconciliación fueron los que vivimos hoy en la cárcel Distrital de Bogotá con Jhonny Rivera. Mujeres y hombres privados de la libertad compartieron un verdadero espacio de segundas oportunidades”, fueron las palabras con las que la fundación agradeció el compromiso del artista con este tipo de iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de la población carcelaria de Colombia.

