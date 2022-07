A través de sus redes sociales, Jhonny Rivera manifestó que está atravesando por una difícil situación, luego del lanzamiento de la canción ‘Mi decisión’ interpretada por él, su hijo Andy Rivera y Sebastián Ayala.



(Tal vez le puede interesar: El desgarrador audio de Jhonny Rivera confirmando muerte de Darío Gómez).

El artista comentó que luego de esta colaboración, varias personas han ido a buscarlo a su finca para pedirle y, a veces, exigirle que los ayude, situación que se le está saliendo de control.



El intérprete de música popular contó que al principio se tomaba de manera tranquila la situación, sin embargo, con el paso de los días se convirtió en algo más difícil de sobrellevar, debido a que la gente empezó a negarse a irse de la propiedad e incluso llegaron a amenazarlo.



Al respecto, Rivera señaló que: “A raíz del éxito tan grande que ha tenido ‘Mi decisión’ con Sebastián Ayala y con mi hijo Andy Rivera, mucha gente quiere grabar conmigo y quieren hacer el mismo mecanismo que hizo Sebastián Ayala que es ir a la casa”.



Además dijo que algunas de las veces que fueron a buscarlo, él en realidad estaba en Estados Unidos haciendo unas presentaciones, “amenazan con que no se van de ahí si no les soluciono la vida, pero bueno, yo no voy a discutir, ni a pelear con nadie. Yo entiendo que todo el mundo tiene como su gran sueño, salir adelante, ¿Cierto? Pero uno no puede tampoco decir: venga yo grabo con todo el que llegue aquí. Eso es casi imposible”.

La tensión llegó a tal punto que el cantante decidió construir un muro en su casa, “nosotros hicimos un muro, pero realmente no fue la solución, porque la gente siguió yendo”.



Es tal el desespero del artista que en las últimas horas reveló que había tomado la decisión, junto a su madre, de mudarse de su finca para “controlar la situación” y que buscarán un nuevo lugar que nadie conozca, “les quería contar que ya no voy a vivir más en la finca. Obviamente la finca, voy a ir a pasear, voy a ir a saludar a los animales y todo, pero porque yo amo eso, pero ya no va a ser mi residencia”.



(También le puede interesar: Jhonny Rivera: fanáticos rasgaron su camisa a la salida de un concierto).

“Mi mamá ya está muy nerviosa y ahorita que viajé mi mamá no tuvo vida porque vino gente maluca. En fin, no es que yo me vaya del todo de la finca porque amo esto y aquí me van a tener, pero yo no voy a vivir acá. No va a ser mi sitio de residencia”, concluyó.

