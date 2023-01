La canción lanzada por Shakira y Bizarrap el 11 de enero de enero sigue siendo tema de conversación, batiendo récords y provocando opiniones en todo el mundo.



La 'Music Session #53', que sumó 100 millones de reproducciones en menos de 72 horas, está llena de pullas para Gerard Piqué, quien fue la pareja de Shakira por más de diez años, y para Clara Chía, la nueva novia del español y con quien presuntamente el exfutbolista le habría sido infiel a la colombiana.

Recientemente, una nueva personalidad colombiana se sumó a la conversación sobre la canción de la artista colombiana y el productor argentino. Se trata de Jhonny Rivera, cantante de música popular.



En una dinámica de preguntas y respuestas por medio de Instagram, al pereirano le pidieron su opinión sobre la canción. El inicio de su respuesta llamó la atención de los internautas, pues Rivera afirmó que conocía el tema desde antes que se lanzara.



"Mirá que yo conocí esa canción antes de salir. Uf, hace mucho tiempo. Mañana pregunto si puedo decir por qué, a ver qué me dice", dijo Rivera, quien encendió la curiosidad de muchos con esas palabras.



Además, sobre el lanzamiento como tal, Rivera dijo lo siguiente: "Yo lo que pienso es que Shakira es muy inteligente. Ella sabe que la gente estaba esperando esto, que esto iba a ser una bomba. Yo creo que es la canción más viral del mundo. Entonces, eso tiene estrategia como un berraco".



Finalizó diciendo que no cree que a Piqué le afecte, sino que le da igual.



Con fecha del 15 de enero, el cantante no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

