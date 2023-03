En Medellín nació el compositor, productor e ingeniero de sonido Jhomer Ríos, hace 34 años. Su trayectoria es larga. Desde hace más de una década trabaja en su estudio de grabación Nebulosa Music, en la capital antioqueña, y ha estado en las mezclas de cuatro trabajos discográficos de Juanes como ingeniero asistente.



Y junto a Julio Reyes trabajó en una versión de la canción 'Hola soledad', que hace parte de la película mexicana 'Cuando sea joven', producida por Eugenio Derbez y protagonizada por Verónica Castro y Natasha Dupeyron.



Sus trabajos son muchos y muy variados, y respondió nuestro cuestionario sonoro.



¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar?

Eso es algo que cambia constantemente, de acuerdo a mi mood del momento, a la época de mi vida, a la música que esté escuchando. Pero siempre tengo una especial admiración y enamoramiento por la manera de interpretar de Alejandro Sanz y los integrantes de Sin Bandera.



¿Cuál es el sonido o ruido que más detesta?

El de un vidrio quebrándose y me molesta mucho el sonido de un carro pitando constantemente.



¿Cuál es el top 5 de los artistas que los han influenciado?

Wow, creo que son mucho más de cinco, entre artistas y productores, pero mencionaré los que primero vengan a mi mente: el productor musical Julio Reyes Copello, que ahora es mi maestro y mi mentor, y con quién soñé trabajar, sueño que se está cumpliendo; a banda mexicana Camila, porque siempre he sido amante del pop y del rock; el gran Quincy Jones,que fue el productor de las canciones más importantes de Michael Jackson y su aporte a la industria es innegable e indiscutible; Dr. Dre, porque tengo un especial gusto por el sonido del hip hop, y John Mayer, un gran guitarrista que tienen la influencia que tiene de diferentes géneros y artistas, y cómo aplica esto en sus canciones.

(Tal vez quiera leer: Kika Estévez: ‘Quiero una máquina de escribir… ¡Me parece ‘cool’!’)



¿Qué canción no se cansa de oír?

'I Just Call To Say I Love You', de Stevie Wonder, es una canción que siempre levanta el ánimo.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

Hace unos 12 años íbamos varios artistas a dar un concierto, entre ellos Piso 21, a un municipio cercano a Medellín, llamado El Retiro, y de un momento a otro me empezó un calambre en el estómago que, poco a poco, se fue extendiendo a los pies y la cabeza. Me paralicé, se me torcieron los dedos, la boca, no me podía mover, ni hablar, medianamente lograba balbucear algo y recuerdo que todos me decían ‘Parce deja de molestar’ y sereían. Luego se dieron cuenta que era real y me llevaron a una clínica, me hice chequeos de todo y nunca supimos que fue, el caso es que cada que nos vemos es unaanécdota que ahora nos da risa. Y cabe resaltar que si serealizó el concierto, después de eso canté y todo perfecto.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario, un tema o trabajar a su lado?

Hay una artista que desde niño me encantó, Soraya, murió muy joven, en 2006 a los 37 años, de cáncer, quizás la mayoría de personas de la generación actual no la conozcan, pero era una increíble artista colombiana de pop. 'De repente' se llama su canción que más me marco y que más recuerdo.

(Le puede interesar: Kika Estévez: ‘Quiero una máquina de escribir… ¡Me parece ‘cool’!’)



¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida artística?

Ninguna, quizás que en este momento estoy muy dedicado a la producción y me gustaría también volver a cantar, pero pienso que todo se ha dado de la manera correcta y ha tenido su momento.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

Muchos pájaros cantando y el sonido del agua, la del mar y la de los ríos.



¿Si no hubiera sido lo que es, qué profesión le gustaría tener?

Para mí nunca hubo otra opción, amo la música, pero también tengo un especial amor por los animales, así que quizá hubiera contemplado ser veterinario.



¿Cuál ha sido la crítica a su música que más le ha molestado o dolido y por qué?

He recibido un montón de críticas y creo que el problema no es eso, el problema es cuando te las hacen a manera destructiva, queriendo hacerte sentir menos o menospreciando tu trabajo. Las críticas son bienvenidas, siempre y cuando vengan con buena intención, de resto la verdad no les he prestado mucha atención, hay que entender que estamos en un medio creativo y todo es muy subjetivo y cuestión de gustos, tu puedes darle la misma canción a 5 increíbles productores, te aseguro que vas a tener 5 versiones buenísimas , muy diferente una de otra, pero ya va a depender de tu gusto cuál te llame mas la atención o no.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

¡Claro! Cantar en la ducha hace parte del ritual matutino de muchos, incluyendo el mío, muchas veces canto la canción con la que desperté pegada o también a veces se me ocurren las mejores ideas de melodías en el baño.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

La trompeta, siempre me ha parecido un instrumento hermoso.



¿Tiene algún sitio al que vaya para inspirarse?

Amo mi estudio de grabación en Medellín, su nombre es Nebulosa Music, allí han nacido muchas canciones, es un espacio que he creado para mi y para los artistas que produzco, aunque muchas veces se realizan campamentos o sesiones de composición en las afueras de la ciudad, creo que es bueno cambiar de espacio y observar cosas diferentes, eso amplía los recursos creativos.