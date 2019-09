El periodismo para mí fue una apuesta por la vida: Jesús Abad Colorado

El próximo miércoles comienza en Medellín una nueva edición del Festival Gabo de periodismo, el encuentro que durante tres días reúne a lo mejor del oficio en toda Iberoamérica. A la par con las charlas, talleres, muestras y eventos artísticos, se entregarán los premios Gabo en las categorías de texto, imagen, cobertura e innovación. Y el galardón más importante, el reconocimiento a la excelencia, será entregado al fotógrafo Jesús Abad Colorado, quien habló con EL TIEMPO sobre el mismo.

¿Qué significa recibir un premio con el nombre de Gabriel García Márquez?



Yo he leído dos veces ‘Cien años de soledad’. Y cuando lo vuelvo a leer, lloro y me emociono. Cuando nacieron los premios Nuevo Periodismo de la Fundación de Gabo, yo fui finalista en fotografía, en dos oportunidades. En el primer premio estuve en Monterrey y pude compartir con García Márquez: era todo un honor.



Esa vez, yo había participado con un reportaje en la revista ‘Número’, y él estaba muy sorprendido con el trabajo fotográfico sobre el conflicto armado. Y me felicitó.

Usted ha expuesto sus fotos en todo el mundo, incluso en galerías de arte. ¿Se considera periodista, fotógrafo, artista...?



Yo estudié periodismo en la Universidad de Antioquia y tengo 27 años de estar caminando. Monté mi primera exposición cuando todavía era estudiante, en el 91, se llamaba ‘El color de las comunas’, en Medellín. Y era una exposición sobre cómo los jóvenes, alrededor de un movimiento llamado Bario Comparsa, rompían esas fronteras donde no se podía entrar. Caminábamos por la comuna nororiental, la zona noroccidental de Medellín y esas comparsas con zanqueros, chirimías, con música y color, integraban a muchos jóvenes de una ciudad que tenía barrios donde no se podía entrar.



El hecho de exponer por muchos años no me hace artista, sino que me deja como un cronista también de una sociedad, en donde ese espejo de la memoria son muchos fragmentos y yo ayudo a juntarlos para que nos miremos en él. Para mí, el periodismo fue una apuesta por la vida.



Por primera vez, el Premio a la Excelencia recae en un fotógrafo. ¿Qué opina?



Es un homenaje a los que, con una cámara al hombro, hemos ayudado a construir una narrativa de sociedad. Lo agradezco, pero más que para mí, es un reconocimiento a los que construimos la historia desde la imagen. Para mí es una provocación de un país en el que muchos, como yo, soñamos con la construcción de la paz, pero hemos visto la guerra. Mis fotografías son un homenaje a las víctimas y un llamado de atención. Lo que he visto es una parte de todo lo que muchos colegas han hecho, los reporteros y camarógrafos. Piensa en todo lo que han visto estos colegas de la prensa nacional.



¿Quiénes lo acompañarán en la entrega del premio?



Yo me retiré de los medios de comunicación a comienzos del 2001 y en estos años he trabajado en solitario. Pero ojalá pueda invitar a dos o tres personas que son protagonistas de mis imágenes. Sería muy bonito tenerlas en el público, porque son claves. Nunca los he olvidado. No es un premio para mi familia, sino para la gente del país.



¿Se arrepiente de haber tomado alguna foto?



Al contrario, a veces me he arrepentido de no tomar una serie de fotos, por ser tan respetuoso en algunos espacios. Muchas veces, bajé la cámara por una mirada, por el respeto o porque me dijeron que esperara un momento. Yo honro esa palabra, pero dejé de hacer fotografías que hubieran sido muy importantes. Prefiero haber honrado esa palabra.



¿Qué foto le falta por tomar?



Quisiera ver a todos los líderes políticos del país remangándose y trabajando juntos por el país. Yendo a los territorios a pedir perdón a los campesinos. A los negros, los indígenas y los mestizos. Quisiera fotografiar una asamblea en un municipio alejado de Colombia, en donde todos los líderes políticos asuman un compromiso con la vida y los territorios. Sería una fotografía única y entendería que nuestro país está cambiando.

Un menú variado no solo para periodistas

El Festival Gabo de periodismo se celebrará desde el 2 hasta el 4 de septiembre en Medellín. Tendrá colegas invitados como Lucía Pineda, encarcelada seis meses en Nicaragua por informar sobre las revueltas; Alonso Moleiro, venezolano cuyo programa de opinión fue censurado; Patrícia Campos Mello, amenazada en Brasil por investigar las noticias falsas en elecciones; Omaya Sosa, cuyas pesquisas desencadenaron protestas y la dimisión del gobernador de Puerto Rico; el peruano Gustavo Gorriti, la mexicana Carmen Aristegui, la chilena Mónica González y muchos más.



También se destacan Jay Rosen, figura del periodismo cívico; Holland Cotter, crítico de arte de ‘The New York Times’, y Ben Supple, directivo de WhatsApp. Así mismo, se abordarán temas como la desigualdad de género, los nuevos modelos de negocio en el periodismo, los formatos digitales y la cultura en medios.



Finalmente, durante el evento se estrenará la obra escénica ‘Dos volcanes (y un laberinto)’, de El Colegio del Cuerpo, y estará la exposición fotográfica ‘Hello, I am Kitty’, de Joana Toro.



JULIO CÉSAR GUZMÁN

EL TIEMPO