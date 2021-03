Jessi Uribe y Joss Favela, y su gran apuesta por ‘El alumno’

Mientras en México se le ha llamado regional a un género de sus entrañas y que fue una de las primeras categorías latinas que incluyó el Grammy anglo, en Colombia sencillamente se le llama música popular y ha ido en ascenso.

Con intérpretes como las Hermanitas Calle, pasando por el Charrito Negro, el gran Darío Gómez, Francy, Pipe Bueno, Alzate y Paola Jara, entre muchos otros, también ha encontrado resonancia en Jessi Uribe, que hace parte de la nueva generación de populares, un grupo con números que crecen y le compiten al vallenato y al reguetón.



Ahora, el colombiano y el mexicano Joss Favela presentan 'El alumno', una canción compuesta por Favela, quien nació en 1990 y que empezó como compositor en su natal Sinaloa a los 13 años. Desde esa edad, intérpretes conocidos de regional mexicana lo buscan para que les haga canciones.



Esta colaboración, además de generar un encuentro, lleva a Favela a decir que la regional de su país y la popular de acá “son lo mismo, el mismo sentir”.



Uribe lo apoya y entiende la importancia de esta colaboración, pues les sirve a los dos en el camino de la música, y 'El alumno', hasta ahora, a pocos días de su lanzamiento, tiene más de 6 millones de reproducciones en plataformas.



Los dos artistas son de números altos. 'Me hubieras dicho', de Favela, marca más de 126 millones de reproducciones y es una de sus más sonadas.



Uribe, por su parte, tiene con su canción 'Dulce pecado' 374 millones de visualizaciones, convirtiéndose en una de sus más importantes participaciones en el mercado musical.



El bumangués, nacido como Yesid Eduardo Uribe Ordóñez el 22 de marzo de 1987, es padre de cuatro hijos y desde niño tuvo la música en su casa, pues su papá cantaba rancheras y le enseñó a querer sus sonidos y sus letras.



En su adolescencia sus padres se separaron y para ayudar a la economía familiar salió a cantar, porque en realidad era lo único que “sabía hacer”, como ha dicho.



Su mamá no estuvo conforme. Por trabajar en la noche y en la música, el hogar de los Uribe Ordóñez se había acabado y la vida les cambió rápidamente. El hijo la tranquilizó y le prometió no defraudarla. Hasta ahora, dice, le ha cumplido.



Inicialmente, a Uribe le gustaban más las baladas; sin embargo, la vida, por su trabajo cantando, lo llevó de nuevo a las rancheras y los sonidos populares, y allí se quedó.



Su sueño siempre fue crecer como artista. Con su maleta llegó a Bogotá para hacer una audición en el programa 'Latinoamerican Idol'. Entre más de 10.000 aspirantes fue escogido finalista con 19 jóvenes más que se fueron para Argentina, donde se realizó la final.



Le fue mal, lo sacaron muy rápido. No lo descalificaron por su voz. Uribe afirma que se debió a que no se sabía las canciones que exigía el programa.



Esto lo llevó a ampliar su cancionero a otros géneros, ver novelas musicales. Él quería ser famoso y vivir bien de la música, así que su obligación era prepararse y tener la mente abierta.



En el 2013 participó en el 'reality' 'La voz Colombia' y su suerte cambió. Luego llegó al concurso A otro nivel. Cantó tres temas populares y gustó su propuesta. Había ido paso a paso y ya veía resultados. Conoció la fama y también el cuidado que debía tener para no perder lo ganado.



La disciplina ha sido su constante. Es un trabajador incansable que sabe que las carreras se construyen segundo a segundo, sin parar y siempre buscando expandir sus horizontes y también sus públicos.



Además de 'Dulce pecado', entre sus éxitos figuran 'Matemos las ganas', 'Cenizas', 'Como si nada', 'Ellas son así', 'El último no', 'No te hago falta', 'Cinco minutos' y 'Desde que te fuiste'.



Con 'El alumno', tanto Favela como Uribe esperan acercarse a los públicos de cada uno. La canción hace parte del nuevo disco del mexicano, titulado 'Llegando al rancho', y el video se grabó con todos los protocolos de bioseguridad que exige el momento, pero también con la emotividad de unir a dos artistas que han hecho sus carreras a pulso, y a sus músicos.



Por ahora, los conciertos masivos para los dos están en espera, debido a la pandemia. Ambos son de espectáculos llenos de seguidores de todas las edades que han encontrado en sus canciones el despecho tradicional de la música popular, pero también una buena dosis de alegría y picardía, y eso no le falta a 'El alumno'.



Uribe siempre le agradecerá a su papá haberlo llevado por el camino de la música. De hecho, cuando se encuentran terminan cantando las canciones que les gustan a los dos: 'Que Dios te perdone' y 'Golondrina sin nido'.



