Jessi Uribe reveló más de su amor por Paola Jara

El famoso intérprete de música popular le contó al programa de entretenimiento La Red de Caracol y al espacio La movida, de RCN, que sí está dándose una oportunidad con su colega Paola Jara.

Uribe decidió contarlo todo para acabar con las especulaciones y rumores alrededor de su nueva relación sentimental.

“La pasamos muy bien y estamos felices, (…) todo inicia normal, como inician las cosas, lo importante es que estamos muy bien y dejando todo en manos de Dios”, afirmó en el programa.

Jessi Uribe, de 32 años, estuvo casado con Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos. En La Red reconoció que ha cometido muchos errores: "He sido muy imprudente, me dejo llevar mucho del sentimiento, del momento, sé que hice muchas cosas que no debí haber hecho, expuse a mi familia y no debí hacerlo”.



Pero advirtió que no le afectan las críticas y que lo único que le importa es proteger a su familia; lo que lo llevó a cerrar su cuenta de Instagram.



"No hemos matado a nadie y me duele que la gente nos ataque y también a mi ex", finalizó, adelantando que prepara una nueva canción y una gira con Paola Jara.



