Sigue la polémica entre Jessi Uribe y los habitantes de un municipio de Tolima. El pasado domingo 14 de agosto, el cantante debía presentarse en las fiestas populares del lugar, sin embargo, a último momento canceló el show.



La negativa de Uribe se debió, según su equipo de trabajo, al mal clima que había en el escenario ese fin de semana. Las fuertes lluvias afectaron el concierto y la participación del artista.



(Siga leyendo: Carlos Vives arrancó su nueva gira musical ‘Después de todo Vives’ en Ecuador).

El alcalde de San Antonio, Jorge Iván Vásquez, se subió a la tarima y anunció que Jessi Uribe no cantaría porque “no quería embarrarse los zapatos”. La frase causó una controversia en el departamento y desde entonces, el cantante ha tenido que dar excusas.



Días después, en la emisora ‘La Voz del Pueblo’, Vásquez aseguró que el intérprete de ‘Mi dulce pecado’ tendría que devolver los 40 millones de pesos que le habían pagado de anticipo.



Ahora el mandatario afirmó que el equipo de trabajo de Uribe arregló el asunto y quiere programar un nuevo concierto en San Antonio. Sin embargo, la comunidad no estaría de acuerdo con la presencia del artista.



(También: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno lanzarán un cover de Paulina Rubio).



“La producción devolvió los recursos que se habían girado, por el orden de los 40 millones de pesos. La propuesta era fijar una nueva fecha, pero nosotros no la aceptamos porque realmente no queremos que Jessi Uribe vaya a San Antonio, ni regalado, obviamente”, expresó el alcalde.



Tras el escándalo, Jessi Uribe se defendió en redes sociales y aseguró que la cancelación del concierto no fue su culpa. Según el cantante, había cables en el escenario que podrían causar un accidente con la lluvia.

“Jessi Uribe no se quiso embarrarse los zapatos” excusa del artista para no cantar en San Antonio Tolima.



El alcalde Jorge Iván Vásquez aseguró que se devolvería el dinero de las entradas y anunció demanda en contra ”del faltón” como calificó al artista pic.twitter.com/zQeeHIWcaJ — LA VOZ MAYOR DEL TOLIMA (@lavozmayordelto) August 15, 2022

El regalo a Paola Jara

La pareja de artistas cumplió cuatro meses de casados hace unos días, por lo que Jessi Uribe quiso celebrar la fecha en compañía de su esposa. El cantante le realizó un costoso regalo para homenajear el momento.



(Le recomendamos: Britney Spears: 'Estaba asustada y rota').



En su cuenta de Instagram, Uribe publicó una imagen del obsequio: un oso formado por rosas rojas y blancas y decorado en una caja transparente. El detalle venía con un mensaje especial.



“4 meses son muchos, si son sentencia. Pero 100 son poquitos, si estoy a tu lado, y disfrutándolo. Esposa mía. Feliz día, te amo”, escribió Jessi.



Algunos curiosos investigaron el precio del obsequio y encontraron que superaría los 500 mil pesos colombianos. Jessi Uribe y Paola Jara sellaron su amor el pasado 14 de mayo y después celebraron su luna de miel en el Medio Oriente.

La pareja se enamoró en su gira 'Como si nada'. Foto: Instagram @jessiuribe3

