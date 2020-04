La transformación de una de las hijas de Daddy Yankee

Instagram: @jesaaelys

En otra publicación de Instagram, la ‘influencer’ compartió con sus seguidores un mensaje especial sobre su autoestima relacionada con su aspecto físico cuando pesaba más de 100 kilogramos.



“Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo… En fin, no me gustaba como era. Se me hacía difícil y hasta lloraba de frustración, porque había intentado bajar de peso tantas veces que nada me funcionaba. Hasta que me dijeron que pesaba 227 libras...... SÍ! Y decidí cambiar mi rutina”, confesó.