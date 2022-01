Hay un grupo de éxitos que se llama El Gran Combo de Puerto Rico, conocido como la Universidad de la salsa.



Y estos van desde 'Ámame', pasando por 'Brujería', 'Falsaria', 'Un verano en Nueva York', 'Eliminación de feos', 'Hojas blancas', 'Gotas de lluvia', 'La muerte', 'Se me fue', 'Azuquita pa’l café', 'La fiesta de Pilito', 'El menú', 'No hay cama pa’ tanta gente', 'Me liberé', 'A la reina', 'Los tenis', 'Julia', 'Ojos chinos' y también 'Y no hago más na’'.



La lista no para. Son muchos más los de este grupo de grandes músicos cuya cabeza es el pianista, arreglista, compositor y músico Rafael Ithier, que ya tiene 95 años.

Y dice Jerry Rivas, una de las voces insignia de El Gran Combo de Puerto Rico, que el maestro “está muy bien”. Lo describe lleno de entusiasmo, con un gran ánimo y toneladas de alegría. “Sigue siendo nuestra inspiración –agrega–. Verlo con esa energía tan grande nos hace decir que tenemos que echar para adelante, no tenemos otra opción”.



El grupo estará en Manizales, en la feria de la capital de Caldas, el 8 de enero, en el concierto en el que participarán además Nicky Jam, Christian Nodal, Jessi Uribe, Paola Jara y Herbert Vargas.



Por vía telefónica, Rivas sigue hablando del maestro Ithier: “Anda pendiente de cómo nosotros nos comportamos en el escenario. Es todo un ejemplo para muchas personas”, asegura.



El Gran Combo llega a 60 años este 2022, y Rivas cuenta que él tenía 7 años cuando nació el grupo. De esa edad, dice, no hay recuerdos, “pero sí a los 9, 10, 11 años, ya los veía por televisión y sabía que eran grandes y que representaban a Puerto Rico. Y luego, ya con tanto tanto tiempo, representamos no solo a esta isla, sino a todos los latinos y lo hacemos con un gran respeto y una gran responsabilidad”.



Rivas está en El Gran Combo de Puerto Rico desde 1977. Según le narró al diario Primera Hora, a su casa empezó a llamarlo el maestro Ithier para que hiciera una audición, pero él creyó que eran sus amigos haciéndole una broma.

“Mira, llevo media hora esperándote, ¿vas a venir o no?”, dice que le oyó decir al músico y entonces fue a la casa de Ithier, que quedaba cerca, para hacer la prueba. Iba, manifestó, muerto del susto y todavía con dudas.



Allí se encontró con un Ithier al piano que le dijo que cantara Compadre Pedro Juan. Por esos días se rumoraba que Andy Montañez dejaba el grupo y necesitaban un reemplazo. Cuando ya estuvo con los demás cantantes, entre ellos Charlie Aponte (que hoy hace carrera como solista), sintió que su prueba no era buena. “Entonces, tratando de salvar mi audición y tratando de salvar mi entrada al conjunto, yo tenía una grabación con un grupo en el que estuve antes, Latin Brass, y digo: ‘Tengo un casete’. Y se lo doy al maestro. Él se va y lo oye en solitario, y cuando regresa afirma: ‘Oye, ese es el hombre que necesitamos, ese es’ ”.



Han pasado casi 45 años y, para Rivas, El Gran Combo de Puerto Rico sigue siendo su vida y su obra. “Estar aquí me ha permitido desarrollarme como cantante, como músico, también levantar una familia, gracias al respaldo del maestro Ithier, que ha sido un gran faro. Sus consejos en el estudio para mejorar mi estilo, sus enseñanzas para estar en el escenario son mi gran escuela, y claro, también le debo todo al público, porque sin la gente no estuviera hoy en un sitio tan privilegiado”.



En las cuentas, Rivas ha estado en discos de El Gran Combo desde Mejor que nunca, de 1976, pasando por 'En Las Vegas', '¡Aquí no se sienta nadie!', 'La Universidad de la salsa', 'Innovations', 'Y su pueblo', '¡Ámame!', 'La ruta del sabor', 'Aquí estamos y... ¡De verdad!', 'Arroz con habichuela' y 'En cuarentena', uno de los más recientes del grupo, entre otros.



Este último, afirmó Ithier en abril del año pasado, en su lanzamiento “fue sacrificado porque con la pandemia, pues teníamos que guardar una distancia”.



Para lograrlo, cada músico entró al estudio en solitario, y los que lo hacían en dueto hacían su parte con una distancia considerable, contó Willie Sotelo, pianista de la agrupación y compositor. “Pero aun así no fue un proceso tan complicado, porque por la pandemia fue un bálsamo hacer música”, dijo.



Este tiempo de pandemia también fue propicio para Rivas. “Lo aproveché para estar en familia; aunque extrañé el escenario y el público, pude compartir con quienes más amo, con mi círculo, tocando la guitarra, el tres, hablando, recuperando algo de tanto tiempo lejos”.



Porque con tantas giras, con un calendario en el que más eran las fechas trabajando que en su casa, Rivas contó en una entrevista que un Día de Acción de Gracias de hace unos años fue muy feliz porque en una fiesta en Estados Unidos, donde estaba el grupo en conciertos, se encontró con su hijo mayor en la casa a la que los invitaron a pasar esta celebración y fue muy feliz.



Padre de cuatro hijos, dos han seguido sus pasos: Gerardo, el mayor, es músico y cantante de su propio proyecto y ahora también hace trabajos con Gilberto Santa Rosa, mientras que Jerry júnior es el primer trombón de la Sinfónica de Puerto Rico. “Él creció oyendo a El Gran Combo, pero salió esta bendición con lo clásico, que aplaudo. Además, uno de mis nietos ya tiene inclinaciones artísticas”.

Agrega, y con mucho orgullo, que su hija es arquitecta y su otro hijo es empresario.

De trulla con el Combo es el nuevo disco del conjunto, y sus canciones se oirán en Manizales, diez en total, con arreglos de Isidro Infante, Ceferino Cabán, Ramón Sánchez y Willie Sotelo.



En este escenario se ratificarán la calidad y el sonido de este importante grupo que, como le contó en algún momento el maestro Ithier a EL TIEMPO, “es una organización que trabaja como una cooperativa. Aquí hay quien se encarga de las relaciones públicas; otro, de la ropa; otro, de la parte económica. Tenemos un tesorero que les paga a todos, incluso a mí, y muy pocas agrupaciones funcionan así”.



Pero lo más importante, agregó el músico, “es que aquí nos dividimos los fracasos, los éxitos y el dinero por igual. Todos cobramos lo mismo y si no hay, nadie cobra. No somos perfectos, pero somos responsables”.



La llamada Universidad de la salsa y su sello sonoro siguen en sus presentaciones.

Aunque tuvieron que cancelar Cali porque algunos de sus integrantes dieron positivo por covid-19, ya están de vuelta, con todo su sonido y su sabor.



Y esperando celebrar los 60 años con conciertos en China, incluso, donde también es conocida su música.