Jerau no puede detenerse. Nació artista y compositor, y a los 25 años ya tenía más de 70 composiciones. Ahora deben ser muchas más, pues tan solo en los dos años de pandemia compuso 55, en las que trabajó sin detenerse, por más que el mundo pareciera haber hecho lo contrario.



Encerrado en su apartamento de Cartagena, empezó a grabar desde las aplicaciones que aprendió a usar en el celular y luego logró montar su propio estudio de grabación en casa.

De esas 55 canciones lanzó 12 –muchas en colaboración con artistas nuevos y consagrados por igual– en este periodo de incertidumbre. Y otras las ha reservado para reunirlas en el que será su próximo álbum.



Entre tanto, su canción Conquista, uno de sus clásicos, ha vuelto a sonar con nuevo ropaje en una versión 2022 grabada en compañía de Carlos Vives y el venezolano Nacho. Entre otras cosas, gracias a la reivindicación –a través del álbum Masters en parranda–, promovida por Vives, de esa generación de artistas que a comienzos del 2000 conformó la generación del tropipop. Y que, según Jerau, desapareció del panorama musical colombiano, entre el 2010 y 2020, sin que aún ellos mismos puedan entender qué pasó.

“Esos dos años de pandemia fueron al principio de miedo, angustia y los bloqueos de no saber en qué estaba metido –recuerda el artista cartagenero, nacido en 1980 como Gerardo Rodríguez de La Rosa–. Pero no me quedé quieto. Hice un estudio en la sala y comencé a trabajar. Hice conciertos virtuales, el 80 por ciento, para obras sociales, porque había que aportar un granito de arena”.



Tuvo tiempo para hacer esas 55 canciones. Y cuando lo llamó Carlos Vives para el álbum de lo que el samario llama “colombian pop”, Jerau no pudo más que agradecer. Se le cumplía un sueño de los grandes.

“Fue un remix de Conquista. Toda la vida quise grabar con Vives. Lo había hecho en televisión, cuando a los 5 o 6 años tuve un papel en la telenovela Gallito Ramírez, en el papel del hijo de Kike Lavalle. Han pasado 35 años desde entonces”. Y en ese tiempo, tuvo éxitos como Volver a sonreír o Enamorándome de ti.



¿Cómo ‘desapareció’ el tropipop?



Había unas cuatro emisoras que nos apoyaban. De pronto, de un mes al otro, de un fin de semana al otro, no sonamos más. No sabíamos qué hacer. Éramos pelados, también. No nos atrevíamos a hablar y no estaban las herramientas digitales de hoy. Nuestra rutina era de ir a los medios, en un trabajo de ir cara a cara, uno por uno, mostrando el CD. Y de pronto nos apartaron. Fue como estar en un océano grandísimo y una corriente nos llevara y no encontráramos tierra.

¿Cómo mantuvo su carrera artística?

​

Gracias a Dios, tuve presentaciones en Perú y Ecuador. No dejé de ir allá. Había ciudades que siempre me recibían. En Colombia, dejaron de salir conciertos. Para manejar la carrera me tocó ser de todo en la vida: secretario, mensajero, gerente, porque ser artista implica venderse a uno mismo. Pero poquito a poquito fuimos encontrando la manera de meternos otra vez.

Pero ¿cómo se borra un movimiento de la noche a la mañana?



Hubo cosas raras; a lo mejor, gente poderosa. Fue raro. No le estábamos haciendo daño a nadie, no sé si alguien se sintió amenazado en radios o disqueras, por el espacio que teníamos. Casi ninguno tenía disquera o tenía poder, pero la música era agradable, chévere, positiva. Nos oían fuera de Colombia y teníamos un público de niños y adolescentes que perdimos cuando dejaron de oírnos. Quizás con las herramientas digitales de ahora no habría pasado. No había dinero para hacer canciones.



De pronto, a partir de un lunes, el tropipop no fue más en la programación. En una emisora, alguien me dijo que les dieron la orden de que todo fuera netamente urbano. Otra emisora se pasó a la salsa, cada respuesta era de esa manera. Y no era solo a mí. Todos nos preguntábamos: ¿qué pasó? Quizás faltó unión. Creo que fue sorpresa hasta para las mismas disqueras, porque teníamos fuerza, estábamos en festivales grandes y la gente era feliz. Ese silencio duró 10 años del 2010 al 2020.

Y le dejó el campo libre al reguetón...



El reguetón llegó a principios del 2000, pero a finales del 2010 cogió más fuerza. Hubo emisoras que sacaron logos y campañas de “no al tropipop”, como si fuéramos quién sabe qué. Pero muchos pudimos sobrevivir a esa ola y seguimos haciendo música. No nos hemos rendido. La música es una carrera de resistencia. He cantado en estadios grandes y escenarios pequeños y he sobrevivido en medio de un país que tiene tanto talento en todo tipo de géneros: rap, vallenato, cumbia.



Y la música que siempre quiso hacer...



Uno tiene que ser agradecido por estar en una lista larga de artistas y seguir soñando. No he tenido que cambiar de géneros; sí hice fusiones con reguetón, pero siempre he sido fiel a un sonido.

Con temáticas positivas...

​

De las recientes están: Cuando salga el sol, escrita en los primeros días de pandemia. Y estuvo Mi gran inspiración, que la grabé también en esa época con un rapero colombovenezolano de 17 años. Se hizo el video y lamentablemente él murió un mes después. Fue algo muy fuerte. Y estuvo Tómate un break, con Donny Caballero.

¿Qué significó estar en el proyecto 'Masters en parranda', de Vives?



Masters en parranda lo que hizo fue recoger canciones de esa época bonita del 2000 al 2010, de una música pop con raíces colombianas. Este trabajo fue una sorpresa para nosotros, artistas de mi generación como Sin Ánimo de Lucro, Bonka, Lucas Arnau. Pienso que Vives, además de dejar un legado, reconoció nuestro trabajo. Conquista fue una canción que escribí en el año 93. Tiene 30 años. Haberla cantado junto a Vives en el American Airlines Arena de Miami, hace poco, fue un sueño de muchos años. Y oírla ahora, en versión actual, con la presencia de Nacho, que le imprime su parte de merengue urbano, le permite llegar a nuevas generaciones que no alcanzaron a conocer la versión original.



También participó en el álbum de 1, 2, 3 Andrés que fue nominado al Grammy este año.



Soy papá, tengo una hija de 5 años. Pensaba en ella al grabar El motor, mi colaboración en ese álbum. Ahora viene el mío, quiero que sea un álbum muy caribe, auténtico, con sonido actual y canciones bailables, románticas y letras más propias.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin