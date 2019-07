Con la ilusión genuina de querer cantar y hacer lo que más disfrutaban, la inglesa Jenny Ball (trompetista y vocalista), los mexicanos Alfonso Acosta ‘Pantera’ (guitarrista) e Icho (bajista) y el español David González (percusionista), decidieron unirse para conformar, en el año 2008, lo que en un inicio fue Pachucos y la Princesa y, lo que ahora es Jenny and The Mexicats.

“Cuando haces música y la gente la siente y la disfruta, es un sentimiento inigualable. Ese siempre ha sido nuestro motor. Somos como una banda de gitanos, nos movemos por todos los lugares posibles. A decir verdad, puedo decir que somos adictos a tocar en vivo”, explica Icho, bajista del grupo, en una entrevista con EL TIEMPO.



La agrupación, que había estado en Colombia en 2016 presentándose en el Circulart de Medellín, volvió al país, pero esta vez, a la capital, para presentarse el 3 de julio en el Selina en Chapinero.



“En Medellín, nos trataron muy bien, fue muy divertido. Teníamos muchísimas ganas de volver y ahora que se nos dio la oportunidad la aprovechamos” agrega el bajista.



Jenny and The Mexicats tiene un poco más de diez años en la industria musical, y han logrado sostenerse a partir de su propuesta que, a decir verdad, es difícil de definir.



La multiculturalidad entre ellos se nota en sus sonidos que, precisamente, se han paseado libremente por géneros como el folk, el flamenco, el indie folk o la cumbia, además de la diferencia de percepciones y puntos de vista que tiene cada uno siendo de países totalmente diferentes.



“Ir abriendo mercados ha sido difícil, hemos hecho esto en España, en Estados Unidos, en Alemania y cada vez que vamos a un lado distinto empezamos desde el principio. Es la primera vez en nuestra carrera que estamos haciendo salas interesantemente grandes”, comenta el guitarrista Alfonso Acosta ‘Pantera’.



Las nuevas formas de difusión han sido aliadas de la banda para llegar hasta donde están pero, también genera en ellos esa nostalgia de los viejos tiempos.



“La globalización es una gran ventaja, puedes llegar a todos los sitios, antes eso era súper difícil. Pensar en cómo hacer para sonar en Colombia, Argentina o Chile, eso era complicado y hasta inimaginable”, agrega el percusionista David González.



“Yo recuerdo, cuando era niño, lo bonito que era llegar a la tienda y encontrar un disco de una banda punk rock que me gustaba a mí (…) lo escuchaba tanto y todo el tiempo que cuando sacaban otro, que era luego de cuatro o cinco años, era una sensación increíble”, cuenta Pantera.



Esto último, ha hecho que la banda tenga que adaptarse rápidamente y los ha hecho reflexionar sobre los nuevos objetivos que adquieren como artistas.



“Con esta era digital y con el hecho de que la venta de discos físicos se ha reducido, te tienes que adaptar. Nosotros empezamos en la época del MySpace y los discos se vendían bastante bien. Con nuestro primer álbum conseguimos un disco de oro en México, que son aproximadamente 30.000 copias. El grupo apenas se daba a conocer y lo hacía tocando. Eso nos llena de orgullo”, dice Icho.



“La gente ya se acostumbró a lo inmediato, a lo rápido. Y eso es un problema porque la gente ya no disfruta lo que es abrir un disco, escucharlo completo y ver el arte. La gente ahora escucha 30 segundos y ya quieren algo nuevo. ”, continúa Icho.



Con su llegada a Colombia traen nueva música y, “El telón” es el sencillo que funciona como una primera probada de lo que será el siguiente álbum que, aunque no está terminado todavía, es posible que esté disponible en los próximos meses.



“Este álbum tiene mucha energía, es muy diferente a todo lo que hemos hecho antes, nos dimos la libertad de experimentar. Sin embargo, no pierde la esencia, si lo escuchas vas a saber que somos nosotros. Aprendimos a hacer géneros nuevos como el ska o el reggae (…) estamos descubriendo la parte más bailable y eléctrica de la música”, concluye la vocalista Jenny Ball.

