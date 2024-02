Jennifer López sugiere cómo es su intimidad con Ben Affleck en letra de nueva canción

El mundo sabe que el nuevo álbum de Jennifer López - This Is Me… Now- es un “retrato” de lo que es su vida hoy, después de su matrimonio con el actor Ben Affleck.

Facebook Twitter Linkedin

Dice que la cinta que acompaña su nuevo álbum es una historia de amor universal. Foto: Amazon Prime

Pero las letras de sus canciones sorprendieron por la sensualidad casi explícita con la que ilustra su intimidad con Affleck, en canciones como Greatest Love Story Never Told.



“Es en tu cuerpo, viniendo sobre mí, deslizándose dentro de mí / la manera en que nos conectamos, alineados como cuerpos, observa nuestra sincronía / el mundo desaparece cuando estamos juntos”, dice la canción que ha dado luces sobre la relación entre la pareja.



Mucho se ha especulado sobre la intimidad de los dos famosos, desde que, en previos de su matrimonio, se difundió la noticia de que había una cláusula en su acuerdo prenupcial que detallaba la frecuencia con la que debían tener relaciones íntimas.

La letra tambien habla del destino que los une y del amor duradero, por algo el coro dice que su relación es “la más grande historia de amor jamás contada”.



Ben Affleck, además de ser inspiración de las letras de la cantante, también partició en el álbum haciendo los coros de la canción Not Going Anywhere.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET