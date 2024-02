Jennifer Lopez y su primer álbum de estudio en una década

El próximo 16 de febrero Jennifer Lopez lanzará This Is Me... Now, su anunciado nuevo álbum de estudio, el noveno, para ser exactos.



Será también su primer álbum de estudio en 10 años y una especie de secuela de 'This Is Me…Then', el trabajo discográfico que la artista presentó en 2002 cuando apenas comenzaba su relación (primera etapa) con Ben Affleck y que terminó de catapultarla a nivel internacional.



This Is Me... Now vendrá acompañado por una producción original exclusiva de Amazon Prime titulada This Is Me...Now: A Love Story. La producción es una odisea musical cinematográfica, impregnada de narraciones mitológicas y elementos de sanación personal.

En This Is Me...Now: A Love Story JLo visualiza su vida amorosa analizada públicamente a través de sus propios ojos. Con trajes fantásticos, coreografías impresionantes y cameos repletos de estrellas, como Sofía Vergara. Es una retrospectiva personal e introspectiva del corazón resiliente de JLo. Hablamos con la artista sobre el proceso creativo y todo lo que significa su nuevo trabajo.

En 'This Is Me...Now: A Love Story' usted habla de sus tres divorcios. ¿No le dio miedo exponerse de esa manera?

Me tomó mucho tiempo tomar la decisión de usar parte de mi vida personal para esta película. Tuve que pensarlo. Y no fue fácil. La gente sabe que he estado casada varias veces, eso es de conocimiento público. Mucha gente cree que eso es gracioso y anecdótico, pero yo también tengo claro que hay algo que no está bien. Más allá de todo, hay algo triste en esto.

¿Cuál fue su conclusión con esta producción?

Cuando reviví eso de alguna manera mientras actuaba con este personaje en esta película, pensé en que, al final del día, solo somos personas, ¿verdad? Somos personas en búsqueda de algo.

Mi deseo es que quede claro de qué trata esta película. No se trata de hombres o mujeres. Se trata del viaje, de querer encontrar el amor y qué es eso y cómo llegamos allí. FACEBOOK

TWITTER

En general, no hay críticas cuando un hombre se casa varias veces, pero si lo hace una mujer se le tilda de ‘mujer difícil’…

No creo que deba haber ningún juicio, al respecto, ya seas hombre o mujer. Y creo que a veces las mujeres miramos a un hombre que se ha casado varias veces y también creemos que hay algo raro con él. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo juzga y prejuzga. Por eso lo pienso más en términos de personas. Aunque ciertamente las mujeres tenemos mala reputación. De esto no hay duda. Pero mi deseo es que quede claro de qué trata esta película. No se trata de hombres o mujeres. Se trata del viaje, de querer encontrar el amor y qué es eso y cómo llegamos allí. Y es inesperado y romántico y un poco escapista. Pero, al final del día, es una historia de amor universal sobre una persona, una romántica empedernida. Y su viaje a través del amor.



¿Qué fue lo más doloroso de recordar al repasar su propia historia?

Creo que lo más doloroso fue admitir mis propios sentimientos. Hacerme cargo de que hubo momentos en los que me sentí muy herida y estuve muy enojada. Yo intento ser una persona feliz y no concentrarme en el dolor, entonces cuando la gente me preguntaba si estaba enojada yo decía que no, que para nada, que había seguido adelante y que todo bien…

Y no estaba todo bien…

No. No estaba todo bien. Y fue duro aceptarlo. Tuve que hacerme cargo y honrar las partes de mí que no estaban bien con la situación. Tuve que enfrentarme con la realidad de que hubo cosas que me dolieron, cosas que no fueron justas, cosas que yo hubiera querido que fueran diferentes. Y eso para mí fue muy duro.

¿Qué cree que hizo que recién ahora pudiera reflexionar sobre esto?



Creo que me tocó llegar a este lugar, un lugar en el que me siento confiada y segura. Y en esto le doy crédito un poco a Ben (Affleck) porque me ayudó a sentir que soy buena. Y que estoy a salvo y que soy amada. Y que podía mirar esas partes de mí de las que no estaba tan orgullosa. De cosas por las que había pasado. Y aceptarlas.

¿Y de eso se trata 'This Is Me… Now'?

Sí. Se trata de la historia de amor que tienes contigo mismo y lo difícil que es a veces. This Is Me Now tiene mucho que ver con abrazarte a ti mismo en cada momento de tu vida, y amarte y perdonarte a ti misma en cada uno de esos momentos y decir: esto es lo que soy ahora. ¿Y sabes qué? Amo a esta persona hoy, exactamente donde estoy. Y eso no significa que sea perfecta. Eso no significa que haga todo bien. Eso no significa que lo tenga todo resuelto, sino todo lo contrario. Pero todavía me aprecio y me amo y estoy agradecida por quién soy y cómo he llegado hasta aquí.

Amo a esta persona hoy, exactamente donde estoy. Y eso no significa que sea perfecta. Eso no significa que haga todo bien. Eso no significa que lo tenga todo resuelto, sino todo lo contrario. FACEBOOK

TWITTER

'This Is Me… Then' se lanzó en el 2002. 'This Is Me… Now' se lanza este año. ¿Qué han hecho esos 20 años con ese conjunto de emociones, sonidos y música?

Recuerdo ese momento hace más de 20 años y llego a la conclusión de que ese fue un álbum muy inocente. Mi voz sonaba más inocente. Me estaba enamorando por primera vez del amor de mi vida. Y todavía decía: “Sigo siendo Jenny from the block”. Era una persona completamente diferente en ese momento. Y en ese álbum. Y de lo que me he dado cuenta es que en ese momento me convertí en quien siempre quise ser.

¿Y ahora?

Ahora, cuando volví a estar con Ben (Affleck), me sentí muy inspirada. Y por primera vez pensé en volver al estudio y hacer un álbum como no lo había hecho en años. Lo que pasó cuando estaba en el estudio con toda la gente con la que trabajo, fue que me di cuenta de que tenía que profundizar en lo que había sucedido en los últimos 20 años y en cuánto había pasado y cuánto había cambiado… y en todo lo que me trajo a este momento. This Is Me… Then y This Is Me… Now tienen que ver realmente con la vida. El tipo de viaje de la vida y de quienes somos en un momento determinado y quienes somos muchos años después.



¿Cuál fue el desafío más difícil, a nivel producción, para contar esta historia?

La parte más difícil fue que mucha gente no entendía lo que estaba tratando de hacer, porque no era algo que se hubiera hecho antes. Cuando se habla de un proyecto musical, creo que la gente está acostumbrada a ver un solo video. No estamos acostumbrados a ver una especie de historia narrativa que tiene música y drama y tiene efectos visuales y tiene todos estos diferentes elementos. Y esa fue la parte más difícil. Sabía lo que quería hacer. Sabía que quería hacer una mirada surrealista, romántica, escapista. Un viaje que al final del día llevara al descubrimiento del amor. Así que lo más difícil fue lograr que la gente entendiera lo que quería hacer.

¿Y cómo lo logró?

Tenía a Dave Meyers, que entendió totalmente lo que quería hacer y fue mi compañero durante todo esto, y a mi esposo, que entendió que, como artista, yo tenía una historia que quería contar además de solo la música del álbum, que fue lo que inspiró todo. Eso es todo lo que necesitaba. Y la creencia en mí misma de que sabía lo que estaba tratando de hacer y lo que estaba tratando de decir.

¿Cómo cree que esta historia se conectará con el público?

Creo que lo que dice es muy universal, así que espero que lo disfruten por la especie de odisea visual, odisea musical que es. Creo que a todo el mundo le encanta bailar. Creo que a todo el mundo le encanta cantar. Creo que todo el mundo entiende y al mismo tiempo no entiende el amor. Todos queremos emprender viajes como este en los que puedan ver algo y salir del otro lado habiendo disfrutado la experiencia, pero también pensando, y sintiéndose inspirados. Y eso es lo que espero.

Una producción con el sello de Dave Meyers

This Is Me...Now: A Love Story, la producción que acompaña el nuevo álbum de JLo, dura algo más de una hora y fue dirigido por el ganador del Grammy Dave Meyers (No Tears Left to Cry de Ariana Grande, ME! de Taylor Swift, Adore You de Harry Styles, Shirt de SZA, HUMBLE de Kendrick Lamar, Gorilla de Little Simz), uno de los directores más importantes del mundo. La producción exclusiva de Amazon Prime tiene increíbles efectos visuales y escenas inspiradas en películas icónicas como Singing in the Rain. Entre las estrellas que acompañan a Lopez están su esposo, Ben Affleck, Sofía Vergara, Kim Petras, Post Malone, Trevor Noah y Neil deGrasse Tyson. La historia fue coescrita por la propia JLo.

ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

En X: @Uschimusic