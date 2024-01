Jennifer López estrena canción del álbum que estrena después de una década

Jennifer López lanzó ayer su nueva canción pop, Can’t Get Enough, el primer sencillo de su próximo disco, que acompañó de un divertido video musical en el que parece reírse de su récord matrimonial.

El tema hace parte de las 13 canciones del noveno álbum de estudio de López, el primero en una década y que estrena el 16 de febrero.



Titulado This Is Me Now, el nuevo álbum forma parte de un ambicioso proyecto de la Diva del Bronx, con el que contará de forma musical y audiovisual su vida emocional de los últimos 20 años, hasta su reconciliación y matrimonio con el actor Ben Affleck.



“Se puede decir que tengo dos décadas preparándome para este día”, dijo López sobre el lanzamiento en la alfombra de los Globos de Oro.

Jennifer López, en los Globos de Oro 2024. Foto: Allison Dinner. APA. Efe

“Creo que puede sorprender a algunas personas. Es una especie de metahistoria sobre el camino que hay que recorrer para volver del desamor al amor... Podría decirse que soy una especie de experta. No tanto en matrimonios como en bodas”, agregó en una divertida alusión a sus cuatro matrimonios.



“No me tomo a mí misma demasiado en serio, creo que la vida es un viaje loco en el que te caes y te vuelves a levantar, y sigues intentándolo y nunca te rindes”, manifestó.



El video evoca los musicales cinematográficos. En él se puede ver a López con diferentes trajes de novia, mientras baila con tres novios ficticios, que podrían representar a sus tres exmaridos, el cubano Ojani Noa, el coreógrafo estadounidense Cris Judd y el salsero Marc Anthony.

Can’t Get Enough es una canción de pop bailable en inglés, que sigue el estilo ligero de López.



J. Lo había revelado en noviembre la lista de canciones: This Is Me... Now, To Be Yours, Mad in Love, Can’t Get Enough, Rebound,not.going.anywhere, Dear Ben, Pt. II, Hummingbird, Hearts and Flowers, Broken Like Me, This Time Around, Midnight Trip to Vegas, Greatest Love Story Never Told.



El álbum es el compañero de This Is Me...Then, que escribió durante su primer noviazgo con Affleck. Además de ser la inspiración de ambas producciones, Affleck ha formado parte activa de su proyecto, que incluye una parte audiovisual que saldrá en paralelo al disco en Prime Video.“Él me ve como una artista. Sabe que voy a expresarme como necesito. Es mi mayor fan y mi mayor defensor, como yo lo soy de él”, indicó.



Además de preparar el lanzamiento de su disco, el primero desde 2014, la neoyorquina prepara su papel protagónico en la nueva versión del musical de Broadway de 1993 El beso de la mujer araña.

